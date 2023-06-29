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Південна Корея запропонує Україні 1 млн доларів гуманітарної допомоги через Каховську ГЕС

29 червня 2023 19:31
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Південна Корея запропонує Україні 1 млн доларів гуманітарної допомоги через Каховську ГЕС
Наслідки підриву Каховської ГЕС. Фото: google
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Південна Корея хоче надати Україні гуманітарну допомогу у розмірі одного мільйона доларів США. Ця пропозиція стала відповіддю на катастрофічну руйнацію Каховської ГЕС.

Про це заявили в міністерстві закордонних справ Південної Кореї, пише Yonhap News Agency.

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"Наша влада продовжує надавати підтримку українцям, які зіткнулися з наслідками військового конфлікту, і вирішили розширити цю підтримку з огляду на актуальні гуманітарні проблеми, спровоковані руйнуванням греблі", — сказав прессекретар міністерства Лім Су Сук.

Підрив Каховської ГЕС

Варто уточнити, що руйнація Каховської греблі, розташованої в Херсонській області на півдні України, викликала гуманітарну кризу в країні, яка вже зазнала труднощів через збройний конфлікт з Росією. Через цю подію близько 40 міст опинилися під водою, а приблизно 16 000 людей втратили притулок і доступ до чистої питної води.

Зрештою, корейська допомога Україні буде надана через глобальні організації, такі як Управління з координації гуманітарних питань ООН та Міжнародний комітет Червоного Хреста.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський попросив у Південної Кореї системи протиповітряної оборони. Це потреба для України, щоб захистити людей і надалі мати можливість відбудувати країну.

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