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Южная Корея предложит Украине 1 млн долларов гуманитарной помощи из-за Каховской ГЭС

29 июня 2023 19:31
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Южная Корея предложит Украине 1 млн долларов гуманитарной помощи из-за Каховской ГЭС
Последствия подрыва Каховской ГЭС. Фото: google
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Южная Корея хочет предоставить Украине гуманитарную помощь на сумму в размере одного миллиона долларов США. Это предложение стало ответом на катастрофическое разрушение Каховской ГЭС.

Об этом заявили в министерстве иностранных дел Южной Кореи, пишет Yonhap News Agency.

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"Наши власти продолжают оказывать поддержку украинцам, столкнувшимся с последствиями военного конфликта, и решили расширить эту поддержку, учитывая актуальные гуманитарные проблемы, спровоцированные разрушением плотины", — сказал пресс-секретарь министерства Лим Су Сук.

Подрыв Каховской ГЭС

Стоит уточнить, что разрушение Каховской плотины, расположенной в Херсонской области на юге Украины вызвало гуманитарный кризис в стране, уже испытывающей трудности из-за вооруженного конфликта с Россией. Из-за этого происшествия около 40 городов оказались под водой, а приблизительно 16 000 людей лишились убежища и доступа к чистой питьевой воде.

В конечном итоге, корейская помощь Украине будет передана через глобальные организации, такие как Управление по координации гуманитарных вопросов ООН и Международный комитет Красного Креста.

Напомним, что Президент Владимир Зеленский попросил у Южной Кореи системы противовоздушной обороны. Это необходимость для Украины, чтобы защитить людей и дальнейшем иметь возможность отстроить страну.

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