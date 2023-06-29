Южная Корея предложит Украине 1 млн долларов гуманитарной помощи из-за Каховской ГЭС
Южная Корея хочет предоставить Украине гуманитарную помощь на сумму в размере одного миллиона долларов США. Это предложение стало ответом на катастрофическое разрушение Каховской ГЭС.
Об этом заявили в министерстве иностранных дел Южной Кореи, пишет Yonhap News Agency.
Южная Корея хочет поддержать Украину
"Наши власти продолжают оказывать поддержку украинцам, столкнувшимся с последствиями военного конфликта, и решили расширить эту поддержку, учитывая актуальные гуманитарные проблемы, спровоцированные разрушением плотины", — сказал пресс-секретарь министерства Лим Су Сук.
Подрыв Каховской ГЭС
Стоит уточнить, что разрушение Каховской плотины, расположенной в Херсонской области на юге Украины вызвало гуманитарный кризис в стране, уже испытывающей трудности из-за вооруженного конфликта с Россией. Из-за этого происшествия около 40 городов оказались под водой, а приблизительно 16 000 людей лишились убежища и доступа к чистой питьевой воде.
В конечном итоге, корейская помощь Украине будет передана через глобальные организации, такие как Управление по координации гуманитарных вопросов ООН и Международный комитет Красного Креста.
Напомним, что Президент Владимир Зеленский попросил у Южной Кореи системы противовоздушной обороны. Это необходимость для Украины, чтобы защитить людей и дальнейшем иметь возможность отстроить страну.