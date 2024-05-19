Нова ракета Північної Кореї пройшла випробування 17 травня

Північна Корея випробувала балістичну ракету з новою системою наведення
Північна Корея провела випробування балістичної ракети Hwasong-11D. Вона є зменшеною версією KN-23, яку країна передала Росії для ударів по Україні.
Про це повідомляє Defence Express.
Нова балістична ракета Північної Кореї
Північнокорейська тактична балістична ракета отримала "нові технології наведення" із "автономною навігаційною системою". Інших деталей щодо характеристик нової ракети ЗМІ КНДР не оприлюднили.
Відомо лише, що у випробуваннях Hwasong-11D 17 травня взяв незначну участь Кім Чен Ин.
Defence Express зазначають, що сам тип ракет не вказаний, однак про це свідчать низка деталей — включно із пусковою, похилим запуском, формою та забарвленням ракети.
Військові оглядачі розповіли, що загалом сімейство Hwasong-11 включає:
- базову Hwasong-11A-KN-23;
- Hwasong-11B-KN-24 — візуально схожу на ATACMS;
- Hwasong-11С, яка є збільшеною версією;
- Hwasong-11D — зменшену версію;
- Hwasong-11S — для підводних човнів.
У матеріалі йдеться, що Hwasong-11D має приблизну дальність до 180 км, однак відстань ураження може бути зменшена. Оскільки оцінка розміру бойової частини KN-23 була до 500 кг, але виявилося, що до 1000 кг.
Тому західні країни припускають, що дальність KN-23 може становити до 900 км, тому й відстань, на яку летить Hwasong-11D, — може виявитись більшою.
Експерти заявляють, що завдяки меншим габаритам нової ракети на одній пусковій може знаходитися до чотирьох одиниць. Пуск здійснюється не вертикально, а під певним кутом.
Раніше в Офісі Генерального прокурора України заявили, що близько половини ракет північнокорейського виробництва, якими Росія вдарила по Україні, збилися з траєкторії й вибухнули в повітрі.
Крім того, США ввели нові санкції проти двох російських осіб та трьох російських компаній. Підсанкційні особи координували військову допомогу Росії від Північної Кореї.
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