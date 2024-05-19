Нова ракета Північної Кореї пройшла випробування 17 травня

Північнокорейська ракета Hwasong-11D. Фото: Defence Express

Північна Корея провела випробування балістичної ракети Hwasong-11D. Вона є зменшеною версією KN-23, яку країна передала Росії для ударів по Україні.

Про це повідомляє Defence Express.

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Північнокорейська тактична балістична ракета отримала "нові технології наведення" із "автономною навігаційною системою". Інших деталей щодо характеристик нової ракети ЗМІ КНДР не оприлюднили.

Відомо лише, що у випробуваннях Hwasong-11D 17 травня взяв незначну участь Кім Чен Ин.

Випробування ракети. Фото: Defence Express

Defence Express зазначають, що сам тип ракет не вказаний, однак про це свідчать низка деталей — включно із пусковою, похилим запуском, формою та забарвленням ракети.

Військові оглядачі розповіли, що загалом сімейство Hwasong-11 включає:

базову Hwasong-11A-KN-23;

Hwasong-11B-KN-24 — візуально схожу на ATACMS;

Hwasong-11С, яка є збільшеною версією;

Hwasong-11D — зменшену версію;

Hwasong-11S — для підводних човнів.

Типи ракет. Фото: Defence Express

У матеріалі йдеться, що Hwasong-11D має приблизну дальність до 180 км, однак відстань ураження може бути зменшена. Оскільки оцінка розміру бойової частини KN-23 була до 500 кг, але виявилося, що до 1000 кг.

Тому західні країни припускають, що дальність KN-23 може становити до 900 км, тому й відстань, на яку летить Hwasong-11D, — може виявитись більшою.

Експерти заявляють, що завдяки меншим габаритам нової ракети на одній пусковій може знаходитися до чотирьох одиниць. Пуск здійснюється не вертикально, а під певним кутом.

Запуск ракет. Фото: північнокорейські ЗМІ

Раніше в Офісі Генерального прокурора України заявили, що близько половини ракет північнокорейського виробництва, якими Росія вдарила по Україні, збилися з траєкторії й вибухнули в повітрі.

Крім того, США ввели нові санкції проти двох російських осіб та трьох російських компаній. Підсанкційні особи координували військову допомогу Росії від Північної Кореї.