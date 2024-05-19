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Северная Корея испытала баллистическую ракету с новой системой наведения

19 мая 2024 09:40
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Новая ракета Северной Кореи прошла испытание 17 мая
Северокорейская ракета Hwasong-11D. Фото: Defence Express
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Северная Корея провела испытание баллистической ракеты Hwasong-11D. Она является уменьшенной версией KN-23, которую страна передала России для ударов по Украине.

Об этом сообщает Defence Express.

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Северокорейская тактическая баллистическая ракета получила новые технологии наведения с автономной навигационной системой. Других деталей по поводу характеристик новой ракеты СМИ КНДР не обнародовали.

Известно лишь, что в испытаниях Hwasong-11D 17 мая принял незначительное участие Ким Чен Ин.

испытание ракеты КНДР 17 мая
Испытание ракеты. Фото: Defence Express

Defence Express отмечают, что сам тип ракет не указан, однако об этом свидетельствует ряд деталей — включая пусковую, наклонным запуском, формой и окраской ракеты.

Военные обозреватели рассказали, что в целом семейство Hwasong-11 включает в себя:

  • базовую Hwasong-11A-KN-23;
  • Hwasong-11B-KN-24 — визуально похожую на ATACMS;
  • Hwasong-11С, являющуюся увеличенной версией;
  • Hwasong-11D — уменьшенную версию;
  • Hwasong-11S — для подводных лодок.
Северная Корея проводит испытания новой ракеты
Типы ракет. Фото: Defence Express

В материале говорится, что Hwasong-11D имеет приблизительную дальность до 180 км, однако расстояние поражения может быть уменьшено. Поскольку оценка размера боевой части KN-23 была до 500 кг, но оказалось, что до 1000 кг.

Поэтому западные страны предполагают, что дальность KN-23 может составлять до 900 км, поэтому и расстояние, на которое летит Hwasong-11D — может оказаться больше.

Эксперты заявляют, что благодаря меньшим габаритам новой ракеты на одной пусковой может находиться до четырех единиц. Пуск производится не вертикально, а под определенным углом.

новая ракета КНДР
Запуск ракет. Фото: северокорейские СМИ

Ранее в Офисе Генерального прокурора Украины заявили, что около половины ракет северокорейского производства, с которых Россия ударила по Украине, сбились с траектории и взорвались в воздухе.

Кроме того, США ввели новые санкции против двух российских лиц и трех российских компаний. Подсанкционные лица координировали военную помощь России от Северной Кореи.

оружие
КНДР
Ким Чен Ын
ракеты
испытания

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