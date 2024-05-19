Новая ракета Северной Кореи прошла испытание 17 мая

Северная Корея испытала баллистическую ракету с новой системой наведения
Северная Корея провела испытание баллистической ракеты Hwasong-11D. Она является уменьшенной версией KN-23, которую страна передала России для ударов по Украине.
Об этом сообщает Defence Express.
Новая баллистическая ракета Северной Кореи
Северокорейская тактическая баллистическая ракета получила новые технологии наведения с автономной навигационной системой. Других деталей по поводу характеристик новой ракеты СМИ КНДР не обнародовали.
Известно лишь, что в испытаниях Hwasong-11D 17 мая принял незначительное участие Ким Чен Ин.
Defence Express отмечают, что сам тип ракет не указан, однако об этом свидетельствует ряд деталей — включая пусковую, наклонным запуском, формой и окраской ракеты.
Военные обозреватели рассказали, что в целом семейство Hwasong-11 включает в себя:
- базовую Hwasong-11A-KN-23;
- Hwasong-11B-KN-24 — визуально похожую на ATACMS;
- Hwasong-11С, являющуюся увеличенной версией;
- Hwasong-11D — уменьшенную версию;
- Hwasong-11S — для подводных лодок.
В материале говорится, что Hwasong-11D имеет приблизительную дальность до 180 км, однако расстояние поражения может быть уменьшено. Поскольку оценка размера боевой части KN-23 была до 500 кг, но оказалось, что до 1000 кг.
Поэтому западные страны предполагают, что дальность KN-23 может составлять до 900 км, поэтому и расстояние, на которое летит Hwasong-11D — может оказаться больше.
Эксперты заявляют, что благодаря меньшим габаритам новой ракеты на одной пусковой может находиться до четырех единиц. Пуск производится не вертикально, а под определенным углом.
Ранее в Офисе Генерального прокурора Украины заявили, что около половины ракет северокорейского производства, с которых Россия ударила по Украине, сбились с траектории и взорвались в воздухе.
Кроме того, США ввели новые санкции против двух российских лиц и трех российских компаний. Подсанкционные лица координировали военную помощь России от Северной Кореи.
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