Північна Македонія підтримала створення спецтрибуналу для РФ

Суд в Гаазі та російський диктатор Володимир Путін. Фото: колаж Новини.LIVE

Північна Македонія стала 36-ю країною, яка приєдналася до групи країн, які виступають за створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Про це написав у Twitter глава МЗС Дмитро Кулеба.

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"Північна Македонія стала 36 країною, яка приєдналася до створення Спеціального трибуналу за справою про агресію проти України. Я ціную, що наші македонські друзі приєдналися до нашої боротьби за справедливість. Підтримка Спеціального трибуналу продовжує набирати обертів", — наголосив Кулеба.

North Macedonia has become the 36th country to join the collation on the establishment of a Special tribunal for the crime of aggression against Ukraine. I appreciate our Macedonian friends joining our fight for justice. Support for the Special Tribunal keeps gaining steam. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 28, 2023

Нагадаємо, нещодавно у МЗС розповіли, що над створенням спецтрибуналу для російського диктатора Володимира Путіна працює уже 34 держави світу.

Додамо, наприкінці січня Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила рішення, яким затвердила свої вимоги щодо створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії. Відповідно до резолюції, Росія та Білорусь спільно відповідатимуть за злочини проти України.

А нещодавно прем'єр-міністерка Естонії Кайя Каллас висловилася на підтримку створення міжнародного трибуналу щодо розслідування злочину агресії, вчиненого Росією щодо України. Вона зазначила, що такий трибунал має бути дуже чітким та передбачати притягнення до відповідальності лідерів Росії, які ухвалювали рішення про початок війни. Каллас вважає, що без цього не буде жодних перемог, і злочини без покарання заохочуватимуть нові звірства.