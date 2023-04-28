Северная Македония поддержала создание спецтрибунала для РФ

Суд в Гааге и российский диктатор Владимир Путин. Фото: коллаж Новини.LIVE

Северная Македония стала 36 страной, которая присоединилась к группе стран, выступающих за создание Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

Об этом написал в Twitter глава МИД Дмитрий Кулеба.

Читайте также:

Спецтрибунал над РФ: до основателей вошла Северная Македония

"Северная Македония стала 36 страной, которая присоединилась к созданию Специального трибунала по делу об агрессии против Украины. Я ценю, что наши македонские друзья присоединились к нашей борьбе за справедливость. Поддержка Специального трибунала продолжает набирать обороты", — подчеркнул Кулеба.

North Macedonia become the 36th country to join the colation on the establishment of Special tribunal for crime of aggression against Ukraine. И appreciate наших Macedonian friends joining наш fight for justice. Взаимодействие для специального Tribunal keeps gaining steam. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 28, 2023

Напомним, недавно в МИДе рассказали, что над созданием спецтрибунала для российского диктатора Владимира Путина работает уже 34 государства мира.

Добавим, в конце января Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла решение, утвердившее свои требования по созданию специального трибунала по преступлению агрессии. Согласно резолюции, Россия и Беларусь будут совместно отвечать за преступления против Украины.

А недавно премьер-министр Эстонии Кайя Каллас высказалась в поддержку создания международного трибунала по расследованию преступления агрессии, совершенного Россией в отношении Украины. Она отметила, что такой трибунал должен быть очень четким и предусматривать привлечение к ответственности лидеров России, принимавших решение о начале войны. Каллас считает, что без этого не будет никаких побед и преступления без наказания будут поощрять новые зверства.