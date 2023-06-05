США хочуть ухвалити закон про перемогу України - всі деталі

Співавтори "Резолюції про перемогу України" конгресмени Коен і Вілсон під час зустрічі з президентом Зеленським у Києві. Фото: особистий архів Стіва Коена

Що вважати перемогою України: повернення Донбасу чи ще й Криму, а може задача значно масштабніша — і це ослаблення Росії настільки, щоб після закінчення війни вона більше не могла зібратися з силами та атакувати знову?

На всі ці питання вирішили відповісти американські конгресмени. Причому цю відповідь пропонується закріпити законодавчо — у резолюції Палати представників. Щоб ні в кого з політиків не виникла спокуса з часом сказати, мовляв, Україна й так перемогла, давайте скорочувати військову та фінансову допомогу.

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Що саме пропонується — ексклюзивно для Новини.LIVE роз'яснив один із авторів законопроєкту, який зараз розглядається в нижній палаті, конгресмен-демократ Стів Коен.

— Які головні пріоритети ви бачите? Що має закріпити "Резолюція про перемогу України"?

— Території, які Росія незаконно забрала у 2014 році, а також ті території, які захоплені в ході цієї війни, усі вони мають бути повернуті Україні. Має бути відновлено її територіальну цілісність.

Конгресмен США Стів Коен. Фото: особистий архів Стіва Коена

Другим пріоритетом буде покарати росіян за їх численні військові злочини.

І, думаю, третє — спробувати відновити Україну, яка так постраждала. Це має бути новий План Маршалла щодо відновлення України: домів, будівель, міської інфраструктури, культурних об'єктів, що були зруйновані.

— Щодо трибуналу й досі тривають суперечки — створювати його як окрему міжнародну структуру чи під егідою ООН? А яке ваше бачення?

— Я поки що про це не замислювався. Хоч би який формат вибрали, доказів вини вистачає. І насправді не так важливо, хто за фактом винесе вирок.

Довідка: навіщо потрібна резолюція

Ці пункти є максимально важливими, оскільки серед американських політиків досі немає єдиної позиції — коли закінчувати війну і розпочинати переговори.

Фраза, яку постійно говорять члени команди Байдена та й він сам: "Ми будемо з Україною стільки, скільки потрібно". Але що мається на увазі — ніде не закріплено, от і з'явилася ініціатива конгресмена Коена та його колеги-республіканця Джо Вілсона.

Вони обидва пояснюють: якщо Конгрес ухвалить окрему резолюцію, де, наприклад, вкаже, що без повернення всієї території — це ще не перемога, то і Білий дім, і Пентагон, і Держдеп вже не зможуть згорнути програми підтримки, навіть якщо у США після чергових виборів зміниться адміністрація

Так само важливо чорним по білому прописати необхідність створення трибуналу з військових злочинів, скоєних армією РФ під час цієї війни. Адже це не дасть можливість обмежитися, припустимо, лише національним процесом у самій Україні.

У цьому ж документі конгресмени вписали пункт про те, що заморожені зараз російські гроші, активи та нерухомість мають бути обов'язково конфісковані.

— Говорячи про конфіскацію, ви маєте на увазі не лише кошти російських олігархів, а й гроші російської держави та золотовалютні резерви РФ?

— Так, цей закон поширюється на всі без винятку російські гроші, які ми заморозили. І всі вони мають бути спрямовані на відновлення України.

Адже Україна знаходиться на передньому краї боротьби за кожну країну, яка раніше була частиною Радянського Союзу, і на яку Путін поклав око. Він потім буде в Прибалтиці, на Балканах, Румунії, Болгарії, Польщі. Він не зупиниться!

Ця людина має величезне бажання знову зібрати Радянський Союз, розширити свою владу, зайняти якесь "місце в історії". Ось що він хоче!

А українці виявили величезну мужність та доблесть у протистоянні йому. І ведуть велику битву, зупинивши її армію. І показавши Росії, що вони не зможуть виграти цієї війни за 2-3 дні, як вони спочатку думали.

— Ваша резолюція має гарантувати, що й постачання озброєнь не припиниться?

— Америка та багато союзників поставили безліч боєприпасів, і українці використовують це майстерно. І ми повинні продовжувати цю підтримку, щоб підтримувати Україну, доки не буде здобуто перемогу над Росією.

А визначення цієї перемоги — знову зробити Україну єдиною і судити росіян як військових злочинців, якими вони і є.

Те, що вони роблять — це, по суті, геноцид. А "вагнерівці" — так і взагалі терористична організація, яка вчиняє злочини проти людяності, військові злочини, ґвалтує дітей та жінок, вбиває військовополонених та цивільних осіб.

Це жахлива війна, і вона є важливою для долі демократії, для всіх нас. Ми повинні подякувати українцям за те, що вони роблять для кожної окремої людини, небайдужої до свободи та демократії. Я один із таких людей. Слава Україні!

Сенат США Фото: US Senate

Довідка: фінальні правки

"Резолюція про перемогу України" розглядається зараз у Палаті представників. Зрозуміло, що до фінального голосування у залі документ буде ще доопрацьовано.

Наприклад, до нього вже зараз внесли пункти про те, що мир після перемоги України має бути забезпечений шляхом інтеграції країни до НАТО та інших євроатлантичних інституцій. А ще — уряд США зобов'язаний буде працювати з союзниками Америки, щоб гарантувати виплату Росією репарацій.

Напевно, з'являться й інші пункти, обидва співавтори документа до цього відкриті. Можливо, і Київ попросить щось додати — що важливо для України і що стане актуальним після очікуваного найближчими місяцями контрнаступу.

У будь-якому разі, ініціатива нашого співрозмовника змусить уже зараз і дипломатів, і чиновників в обох столицях (і Вашингтоні, і Києві) почати думати — а ось справді, як визначити критерії української перемоги? І їм доведеться поспішати, адже якщо цього не буде зроблено, усе визначить американський Конгрес, коли прийде виносити документ до зали і голосувати.