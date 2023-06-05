США хотят принять закон о победе Украины - все детали

Cоавторы "Резолюции о победе Украины" конгрессмены Коэн и Вилсон во врем встречи с президентом Зеленским в Киеве. Фото: личный архив Стива Коэна

Что считать победой Украины: возвращение Донбаса или еще и Крыма, а может задача куда масштабнее — и это ослабление России настолько, чтобы после окончания войны она больше не могла собраться с силами и атаковать вновь?

На все эти вопросы решили дать ответ американские конгрессмены. Причем, этот ответ предлагается закрепить законодательно — в резолюции Палаты представителей. Чтобы ни у кого из политиков не возникло соблазна со временем сказать, мол, Украина и так победила, давайте сокращать военную и финансовую помощь.

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Что именно предлагается — нам разъяснил один из авторов законопроекта, который рассматривается сейчас в нижней палате, конгрессмен-демократ Стив Коэн.

— Какие главные приоритеты вы видите? Что должна закрепить "Резолюция о победе Украины"?

— Территории, которые Россия незаконно забрала в 2014 году, а также те территории, которые захвачены в ходе этой войны — все они должны быть возвращены Украине. Должна быть восстановлена её территориальная целостность.

Конгрессмен США Стив Коэн. Фото: личный архив Стива Коэна

Вторым приоритетом будет наказать русских за их многочисленные военные преступления.

И, думаю, третье — попытаться восстановить Украину, которая так пострадала. Это должен быть новый План Маршалла по восстановлению Украины: домов, зданий, городской инфраструктуры, культурных объектов, которые были разрушены.

— По поводу трибунала до сих пор споры — создавать его как отдельную международную структуру или под эгидой ООН? А каково ваше видение?

— Я пока об этом не задумывался. Какой бы формат ни выбрали, доказательств вины хватает. И, на самом деле, не так важно, кто по факту вынесет приговор.

Справка: для чего нужна резолюция

Эти пункты максимально важны, поскольку среди американских политиков до сих пор нет единой позиции — в какой момент заканчивать войну и начинать переговоры.

Фраза, которую постоянно говорят члены команды Байдена, да и он сам: "Мы будем с Украиной столько, сколько нужно". Но что именно подразумевается — нигде не закреплено, вот и появилась инициатива конгрессмена Коэна и его коллеги-республиканца Джо Вилсона.

Они оба поясняют: если Конгресс примет отдельную резолюцию, где, например, укажет, что без возврата всей территории — это еще не победа, то и Белый дом, и Пентагон, и Госдеп уже не смогут свернуть программы поддержки, даже если в США после очередных выборов сменится администрация.

Точно также важно черным по белому прописать необходимость создания трибунала по военным преступлениям, которые совершены армией РФ в ходе этой войны. Ведь это не даст возможность ограничиться, допустим, только лишь национальным процессом в самой Украине.

В этом же документе конгрессмены вписали пункт о том, что замороженные сейчас российские деньги, активы и недвижимость, должны быть обязательно конфискованы.

— Говоря о конфискации, вы имеете в виду не только средства российских олигархов, но и деньги российского государства и золотовалютные резервы РФ?

— Да, этот закон распространяется на все без исключения российские деньги, которые мы заморозили. И все они должны быть направлены на восстановление Украины.

Украина ведь находится на переднем крае борьбы за каждую страну, которая ранее была частью Советского Союза, и на которую Путин положил глаз. Он затем будет в Прибалтике, на Балканах, в Румынии, в Болгарии, в Польше. Он не остановится!

У этого человека есть огромное желание снова собрать Советский Союз, расширить свою власть, занять некое "место в истории". Вот чего он хочет!

А украинцы проявили огромное мужество и доблесть в противостоянии ему. И ведут великую битву, остановив его армию. И показав России, что они не смогут выиграть эту войну за 2-3 дня, как они поначалу думали.

— Ваша резолюция призвана гарантировать, что и поставки вооружений не прекратятся?

— Америка и многие союзники поставили множество боеприпасов, и украинцы используют это мастерски. И мы должны продолжать эту поддержку, чтобы поддерживать Украину, пока не будет одержана победа над Россией.

А определение этой победы — снова сделать Украину единой и судить русских как военных преступников, которыми они и являются.

То, что они делают — это по сути геноцид. А "вагнеровцы" — так и вообще террористическая организация, которая совершает преступления против человечности, военные преступления, насилует детей и женщин, убивает военнопленных и гражданских лиц.

Это ужасная война, и она важна для судьбы демократии, для всех нас. Мы должны поблагодарить украинцев за то, что они делают для каждого отдельного человека, неравнодушного к свободе и демократии. Я один из таких людей. Слава Украине!

Сенат США. Фото: US Senate

Справка: финальные правки

"Резолюция о победе Украины" рассматривается сейчас в Палате представителей. Понятно, что до финального голосования в зале документ будет еще доработан.

К примеру, в него уже сейчас внесли пункты о том, что мир после победы Украины должен быть обеспечен путем интеграции страны в НАТО и другие евроатлантические институты. А еще — что правительство США обязано будет работать с союзниками Америки, чтобы гарантировать выплату Россией репараций.

Наверняка появятся и другие пункты, оба соавтора документа к этому открыты. Возможно, и Киев попросит что-то добавить — что важно для Украины и что станет актуальным после ожидаемого в ближайшие месяцы контрнаступления.

В любом случае, инициатива нашего собеседника заставит уже сейчас и дипломатов, и чиновников в обеих столицах (и Вашингтоне, и Киеве) начать думать — а вот действительно, как определить критерии украинской победы? И им придется спешить, ведь, если этого не будет сделано, всё определит американский Конгресс, когда придет выносить документ в зал и голосовать.