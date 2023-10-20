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Поблизу пошкодженого естонсько-фінського кабелю зв'язку помітили судно РФ

20 жовтня 2023 07:29
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Поблизу пошкодженого естонсько-фінського кабелю зв'язку помітили судно РФ
Російське судно. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Естонсько-фінський кабель зв'язку пошкоджено. Прокуратури двох країн провели спільне розслідування і з'ясували, що до пошкодження причетні люди, а поблизу було помітно російське судно. 

Про це повідомляє національний мовник ERR.

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Повідомляється, що під час розслідування стало відомо, що пошкодження морського кабелю між Естонією та Фінляндією спричинене діяльністю людини. Поки невідомо чи це було зроблено навмисно.

"У випадку з кабелем зв'язку між Естонією та Фінляндією встановлено, що це не природне пошкодження. На підставі зібраних на цей час доказів є підстави вважати, що це пошкодження спричинене діями людини. Однак у ході подальшого розгляду ми маємо з'ясувати, чи є це навмисним ушкодженням, чи це дія, спричинена якоюсь недбалістю", — повідомила державний прокурор Трійну Олев.

Також, згідно з усіма доказами, поблизу пошкодження кабелю помітили російське судно. Чи причетне це якось до пошкодження, наразі з'ясовується. 

"Під час розслідування ми проаналізували рух суден, який був у цьому районі в цей момент. Встановлено, що одне судно під прапором Російської Федерації та інше судно під прапором Гонконгу на ту мить перебували в цьому районі", — сказала Олев.

Що робити у випадку пошкодження кабелю

Уряд Естонії зазначив, що послуги зв'язку в країни завжди були максимально гарантовані. У випадку, якщо морські кабелі будуть пошкоджені, можна використовувати альтернативні робочі підводні або наземні кабелі, що йдуть до Латвії. Для безперервної роботи служби зв'язку є дев'ять різних з'єднань: сім підводних та два наземні кабелі.

Нагадаємо, 8 жовтня у Фінляндії зафіксували витік газу з трубопроводу Balticconnector. Наразі триває розслідування, однак фінська сторона вважає, що це був навмисний акт руйнування. 

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