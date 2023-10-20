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Вблизи поврежденного эстонско-финского кабеля связи заметили судно РФ

20 октября 2023 07:29
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Вблизи поврежденного эстонско-финского кабеля связи заметили судно РФ
Российское судно. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Эстонско-финский кабель связи поврежден. Прокуратуры двух стран провели совместное расследование и выяснили, что к повреждению причастны люди, а поблизости было заметно российское судно.

Об этом сообщает национальный вещатель ERR.

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Сообщается, что в ходе расследования стало известно, что повреждение морского кабеля между Эстонией и Финляндией вызвано деятельностью человека. Пока неизвестно, было ли это сделано намеренно.

"В случае с кабелем связи между Эстонией и Финляндией установлено, что это не естественное повреждение. На основании собранных доказательств есть основания полагать, что это повреждение вызвано действиями человека. Однако в ходе дальнейшего рассмотрения мы должны выяснить, является ли это умышленным повреждением, или это действие, вызванное небрежностью", — сообщила государственный прокурор Тройну Олев.

Также, согласно всем доказательствам, вблизи повреждения кабеля заметили российское судно. Причастно ли это как-то к повреждению, выясняется.

"В ходе расследования мы проанализировали движение судов, которое было в данном районе в этот момент. Установлено, что одно судно под флагом Российской Федерации и другое судно под флагом Гонконга на этот момент находились в этом районе", — сказала Олев.

Что делать в случае повреждения кабеля

Правительство Эстонии отметило, что услуги связи в стране всегда были максимально гарантированы. В случае, если морские кабели будут повреждены, можно использовать альтернативные рабочие подводные или наземные кабели, идущие в Латвию. Для непрерывной работы службы связи есть девять разных соединений: семь подводных и два наземных кабеля.

Напомним, 8 октября в Финляндии зафиксировали утечку газа из трубопровода Balticconnector. В настоящее время продолжается расследование, однако финская сторона считает, что это был умышленный акт разрушения.

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