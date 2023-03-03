Найкращі фото тижня з усього світу від Reuters

Кенійський працівник під час спалювання незаконно зібраного сандалового дерева, що конфіскували служби безпеки країни. 28 лютого 2023 року. Фото: REUTERS/Monicah Mwangi

Добігає кінця черговий тиждень. Він також закарбувався в історії кількома подіями, що стало можливим не без допомоги фотографів з усього світу.

Новини.LIVE покаже найяскравіші фото, які надало інформаційне агентство Reuters.

Зруйнований під час торнадо будинок у США, штат Оклахома. 27 лютого 2023 року. Фото: REUTERS/Nick Oxford

Північне сяйво в Стокгольмі. 27 лютого 2023 року. Фото: REUTERS/Alo Lorestani

Евакуація мирних мешканців із Сіверська на Донеччині. 28 лютого 2023 року. Фото: REUTERS/Lisi Niesner

Принц Вільям під час відвідування фітнес-центру в Талботі. 28 лютого 2023 року. Фото: Jacob King/Pool/REUTERS

Залізнична катастрофа в Греції 1 березня 2023 року. Фото: REUTERS/Giannis Floulis

Святкування Холі в Індії 1 березня 2023 року. Фото: REUTERS/Shashi Shekhar Kashyap

Масові протести в Тель-Авіві 1 березня 2023 року. Фото: REUTERS/Ilan Rosenberg

Український військовий з антидроновою рушницею на позиціях у Донецькій області. 1 березня 2023 року. Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak

Старт місії SpaceX Crew-6, штат Флорида, США. 2 березня 2023 року. Фото: REUTERS/Joe Skipper

Мешканець Запоріжжя Юрій тримає за руку вагітну жінку, яку врятували працівники ДСНС із зруйнованого російською ракетою житлового будинку. 2 березня 2023 року. Фото: REUTERS