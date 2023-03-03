Найкращі фото тижня з усього світу від Reuters

Події тижня в фотографіях: залізнична катастрофа у Греції, Україна у війні та масштабна пожежа у Гонконгу
3 березня 2023 23:00
Кенійський працівник під час спалювання незаконно зібраного сандалового дерева, що конфіскували служби безпеки країни. 28 лютого 2023 року. Фото: REUTERS/Monicah Mwangi
Добігає кінця черговий тиждень. Він також закарбувався в історії кількома подіями, що стало можливим не без допомоги фотографів з усього світу.
Новини.LIVE покаже найяскравіші фото, які надало інформаційне агентство Reuters.
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