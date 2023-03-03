Лучшие фото недели со всего мира от Reuters

События недели в фотографиях: железнодорожная катастрофа в Греции, Украина в войне и масштабный пожар в Гонконге
3 марта 2023 23:00
Кенийский работник во время сжигания незаконно собранного сандалового дерева, что конфисковали службы безопасности страны. 28 февраля 2023 года. Фото: REUTERS/Monicah Mwangi
Подходит к концу очередная неделя. Она также запечатлелась в истории несколькими событиями, что стало возможным не без помощи фотографов со всего мира.
Новини.LIVE покажет самые яркие фото, которые предоставило информационное агентство Reuters.
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