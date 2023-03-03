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События недели в фотографиях: железнодорожная катастрофа в Греции, Украина в войне и масштабный пожар в Гонконге

3 марта 2023 23:00
ol-ha-kononenko.jpg - Ольга Кононенко
Ольга Кононенко
Бильдредактор
Лучшие фото недели со всего мира от Reuters
Кенийский работник во время сжигания незаконно собранного сандалового дерева, что конфисковали службы безопасности страны. 28 февраля 2023 года. Фото: REUTERS/Monicah Mwangi
ol-ha-kononenko.jpg - Ольга Кононенко
Ольга Кононенко
Бильдредактор

Подходит к концу очередная неделя. Она также запечатлелась в истории несколькими событиями, что стало возможным не без помощи фотографов со всего мира.

Новини.LIVE покажет самые яркие фото, которые предоставило информационное агентство Reuters.

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