Лучшие фото недели со всего мира от Reuters

Кенийский работник во время сжигания незаконно собранного сандалового дерева, что конфисковали службы безопасности страны. 28 февраля 2023 года. Фото: REUTERS/Monicah Mwangi

Подходит к концу очередная неделя. Она также запечатлелась в истории несколькими событиями, что стало возможным не без помощи фотографов со всего мира.

Новини.LIVE покажет самые яркие фото, которые предоставило информационное агентство Reuters.

Разрушенный во время торнадо дом в США, штат Оклахома. 27 февраля 2023 года. Фото: REUTERS/Nick Oxford

Северное сияние в Стокгольме. 27 февраля 2023 года. Фото: REUTERS/Alo Lorestani

Эвакуация мирных жителей из Северска в Донецкой области. 28 февраля 2023 года. Фото: REUTERS/Lisi Niesner

Принц Уильям во время посещения фитнес-центра в Талботе. 28 февраля 2023 года. Фото: Jacob King/Pool/REUTERS

Железнодорожная катастрофа в Греции 1 марта 2023 года. Фото: REUTERS/Giannis Floulis

Празднование Холи в Индии 1 марта 2023 года. Фото: REUTERS/Shashi Shekhar Kashyap

Массовые протесты в Тель-Авиве 1 марта 2023 года. Фото: REUTERS/Ilan Rosenberg

Украинский военный с антидроновым ружьем на позициях в Донецкой области. 1 марта 2023 года. Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak

Старт миссии SpaceX Crew-6, Флорида, США. 2 марта 2023 года. Фото: REUTERS/Joe Skipper

Житель Запорожья Юрий держит за руку беременную женщину, которую спасли работники ГСЧС из разрушенного российской ракетой жилого дома. 2 марта 2023 года. Фото: REUTERS