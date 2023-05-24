Події в Бєлгородській області змушують країни НАТО нервувати: аналітика BBC

Бійці Російського добровольчого корпусу. Фото: Russian Volunteer Corps

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

США дистанціювались від вторгнення повстанців на територію РФ у Бєлгородському районі, заявивши про свою непричетність. Тим часом останні події змушують нервувати країни Альянсу — і це може не зіграти на руку Україні.

Про це пише видання BBC.

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Після заворушень у Бєлгородському районі Росія оприлюднила фотографії, покинутих або пошкоджених військових транспортних засобів, залишених диверсантами. Серед них, зокрема, були й "Хаммери" американського виробництва.

Це змусило США одразу відреагувати, заперечуючи свою причетність до останніх подій. Там заявили, що "не заохочують і не сприяють ударам всередині Росії".

Речник Державного департаменту США підтвердив повідомлення, "що циркулюють у соціальних мережах та інших джерелах", про використання зброї, наданої США, але заявив, що його країна "наразі скептично ставиться до достовірності цих повідомлень", пише BBC.

На брифінгу у вівторок Метью Міллер додав: "Саме Україна має вирішувати, як вести цю війну".

Також українські експерти припускають, що фото американської техніки можуть бути постановочними для додаткових звинувачень.

Тим часом, будь-які напади на російську землю змушують лідерів країн НАТО нервувати, а це означає, що розвиток подій може виявитися неоднозначним благом для Києва.

З іншого боку транскордонне вторгнення може певним чином компенсувати погану для України перспективу втрати контролю над Бахмутом після місяців інтенсивних і кровопролитних боїв. А також це може бути частиною операції з підготовки до майбутнього контрнаступу, щоб відволікти російські війська під півдня України.

Але це не той розвиток подій, який, ймовірно, буде вітатися Заходом, вважають у виданні.

Адже зброя великої дальності, яку ці країни надали Києву, хоч і не була використана в цій атаці, але все ж таки була надана із застереженням, що вона не буде використана для ураження цілей на території Росії.

Також аналітики BBC переконані, що це гратиме на руку кремлівському наративу про те, що суверенна безпека Росії перебуває під загрозою з боку зловмисних сил, підтримуваних Заходом.

Нагадаємо, 22 травня бійці та громадяни РФ Російського добровольчого корпусу та легіону "Свобода Росії" прорвали прикордонну лінію між Україною та Росією і змогли зачистити найближчі населені пункти.

Аналітики військової сфери припускають, що успішна дія у Бєлгородській області може стимулювати Москву перекинути війська з лінії фронту.