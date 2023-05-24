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События в Белгородской области заставляют страны НАТО нервничать: аналитика BBC

24 мая 2023 14:49
mariya-kahal.jpg - Мария Кагал
Мария Кагал
Редактор международного отдела
События в Белгородской области заставляют страны НАТО нервничать: аналитика BBC
Бойцы Российского добровольческого корпуса. Фото: Russian Volunteer Corps
mariya-kahal.jpg - Мария Кагал
Мария Кагал
Редактор международного отдела

США дистанцировались от вторжения повстанцев на территорию РФ в Белгородском районе, заявив о своей непричастности. Между тем, последние события заставляют нервничать страны Альянса — и это может не сыграть на руку Украине.

Об этом пишет издание BBC.

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После беспорядков в Белгородском районе Россия обнародовала фотографии, брошенных или поврежденных военных транспортных средств, оставленных диверсантами. Среди них, в частности, были и "Хаммеры" американского производства.

Это заставило США сразу отреагировать, отрицая свою причастность к последним событиям. Там заявили, что "не поощряют и не способствуют ударам внутри России".

Представитель Государственного департамента США подтвердил сообщения, "циркулирующие в социальных сетях и других источниках", об использовании оружия, предоставленного США, но заявил, что его страна "сейчас скептически относится к достоверности этих сообщений", пишет BBC.

На брифинге во вторник Мэтью Миллер добавил: "Именно Украина должна решать, как вести эту войну".

Также украинские эксперты предполагают, что фотографии американской техники могут быть постановочными для дополнительных обвинений.

Тем временем любые нападения на российскую землю заставляют лидеров стран НАТО нервничать, а это значит, что развитие событий может оказаться неоднозначным благом для Киева.

С другой стороны, трансграничное вторжение может определенным образом компенсировать плохую для Украины перспективу потери контроля над Бахмутом после месяцев интенсивных и кровопролитных боев. А также это может быть частью операции по подготовке к предстоящему контрнаступлению, чтобы отвлечь российские войска к югу Украины.

Но это не то развитие событий, которое, вероятно, будет здороваться Западом, считают в издании.

Ведь оружие большой дальности, которое эти страны предоставили Киеву, хоть и не было использовано в этой атаке, но все же было предоставлено с оговоркой, что оно не будет использовано для поражения целей на территории России.

Также аналитики BBC убеждены, что это будет играть на руку кремлевскому нарративу о том, что суверенная безопасность России находится под угрозой со стороны злонамеренных сил, поддерживаемых Западом.

Напомним, 22 мая бойцы и граждане РФ Российского добровольческого корпуса и легиона "Свобода России" прорвали пограничную линию между Украиной и Россией и смогли зачистить ближайшие населенные пункты.

Аналитики военной сферы предполагают, что успешное действие в Белгородской области может стимулировать Москву перебросить войска с линии фронта.

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