Подоляк заявив, що західні фейки про плани України йдуть на користь пропаганді РФ
Західні засоби масової інформації публікують неправдиву інформацію, яку спростовують в Офісі Президента. Фейки про підготовку Україною до ударів по Москві грають на руку російській пропаганді.
Про це інформує радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.
Фейки західних ЗМІ проти України
24 квітня західні ЗМІ повідомили про нібито існування плану нанесення масованих ударів по Москві в річницю повномасштабного вторгнення, від якого Україна відмовилась на прохання США.
Однак такі твердження не відповідають дійсності. Їх спростували в Офісі Президента України.
Зазначається, що це не єдиний приклад розповсюдження недостовірної інформації про війну в Україні західними виданнями. Згаданий "план" атаки ворожої столиці — одноразова акція, і не може принести Україні ані воєнних, ані політичних успіхів. Це чудово усвідомлює українське командування.
Україна воює проти агресора дуже прагматично і ощадливо, виходячи із залізної логіки та ретельного розрахунку наслідків своїх дій. І подібні фейкові повідомлення створюють хибне враження про Україну, аби підірвати довіру до військово-політичного керівництва та передачу серйозної зброї ЗСУ. Таким чином, вони грають на користь ворожої пропаганди.
Нагадаємо, що сьогодні, 25 квітня, вийшло інтерв'ю з заступником директора Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння Михайлом Самусем. Він заявив, що в західній пресі публікується стільки інформації, яка суперечить сама собі і не є ревалентною до реальної ситуації в Україні.