Подоляк заявив, що західні фейки про плани України йдуть на користь пропаганді РФ

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. Фото: Уніан

Західні засоби масової інформації публікують неправдиву інформацію, яку спростовують в Офісі Президента. Фейки про підготовку Україною до ударів по Москві грають на руку російській пропаганді.

Про це інформує радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

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24 квітня західні ЗМІ повідомили про нібито існування плану нанесення масованих ударів по Москві в річницю повномасштабного вторгнення, від якого Україна відмовилась на прохання США.

Однак такі твердження не відповідають дійсності. Їх спростували в Офісі Президента України.

Зазначається, що це не єдиний приклад розповсюдження недостовірної інформації про війну в Україні західними виданнями. Згаданий "план" атаки ворожої столиці — одноразова акція, і не може принести Україні ані воєнних, ані політичних успіхів. Це чудово усвідомлює українське командування.

Україна воює проти агресора дуже прагматично і ощадливо, виходячи із залізної логіки та ретельного розрахунку наслідків своїх дій. І подібні фейкові повідомлення створюють хибне враження про Україну, аби підірвати довіру до військово-політичного керівництва та передачу серйозної зброї ЗСУ. Таким чином, вони грають на користь ворожої пропаганди.

Публікація речника голови Офісу Президента Михайла Подоляка. Фото: скріншот з соцмереж

Нагадаємо, що сьогодні, 25 квітня, вийшло інтерв'ю з заступником директора Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння Михайлом Самусем. Він заявив, що в західній пресі публікується стільки інформації, яка суперечить сама собі і не є ревалентною до реальної ситуації в Україні.