Подоляк заявил, что западные фейки о планах Украины идут на пользу пропаганде РФ
Западные средства массовой информации публикуют неправдивую информацию, которую опровергают в Офисе Президента. Фейки о подготовке Украины к ударам по Москве играют на руку российской пропаганде.
Об этом информирует советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.
Фейки западных СМИ против Украины
24 апреля западные СМИ сообщили о якобы существовании плана нанесения массированных ударов по Москве в годовщину полномасштабного вторжения, от которого Украина отказалась по просьбе США.
Однако такие утверждения не соответствуют действительности. Их опровергли в Офисе Президента Украины.
Это не единственный пример распространения недостоверной информации о войне в Украине западными изданиями. Упомянутый "план" атаки вражеской столицы — одноразовая акция, и не может принести Украине ни военные, ни политические успехи. Это отлично осознает украинское командование.
Украина воюет против агрессора очень прагматично и экономно, исходя из железной логики и тщательного расчета последствий своих действий. И подобные фейковые сообщения создают ошибочное впечатление об Украине, чтобы взорвать доверие к военно-политическому руководству и передачу серьезного оружия ВСУ. Таким образом они играют в пользу враждебной пропаганды.
Напомним, что сегодня, 25 апреля, вышло интервью с заместителем директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаилом Самусем. Он заявил, что в западной прессе публикуется столько информации, которая противоречит сама себе и не является ревалентной к реальной ситуации в Украине.