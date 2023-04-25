Подоляк заявил, что западные фейки о планах Украины идут на пользу пропаганде РФ

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Фото: Униан

Западные средства массовой информации публикуют неправдивую информацию, которую опровергают в Офисе Президента. Фейки о подготовке Украины к ударам по Москве играют на руку российской пропаганде.

Об этом информирует советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

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24 апреля западные СМИ сообщили о якобы существовании плана нанесения массированных ударов по Москве в годовщину полномасштабного вторжения, от которого Украина отказалась по просьбе США.

Однако такие утверждения не соответствуют действительности. Их опровергли в Офисе Президента Украины.

Это не единственный пример распространения недостоверной информации о войне в Украине западными изданиями. Упомянутый "план" атаки вражеской столицы — одноразовая акция, и не может принести Украине ни военные, ни политические успехи. Это отлично осознает украинское командование.

Украина воюет против агрессора очень прагматично и экономно, исходя из железной логики и тщательного расчета последствий своих действий. И подобные фейковые сообщения создают ошибочное впечатление об Украине, чтобы взорвать доверие к военно-политическому руководству и передачу серьезного оружия ВСУ. Таким образом они играют в пользу враждебной пропаганды.

Публикация спикера главы Офиса Президента Михаила Подоляка. Фото: скриншот из соцсетей

Напомним, что сегодня, 25 апреля, вышло интервью с заместителем директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаилом Самусем. Он заявил, что в западной прессе публикуется столько информации, которая противоречит сама себе и не является ревалентной к реальной ситуации в Украине.