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Погрози путіна про ядерну зброю у Білорусі: Франція звернулася з закликом до росії

26 березня 2023 22:54
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
росія нещодавно оголосила про плани розмістити ядерну зброю у Білорусі
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Франція засудила рішення росії про розміщення тактичної ядерної зброї у Білорусі. МЗС країни  закликало росію проявити відповідальність та переглянути це рішення. 

Про це йдеться в заяві французького МЗС. 

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Позиція Франції

"Франція засуджує заяву президента росії про укладену між Росією і Білоруссю угоду про розміщення там ядерної зброї", — сказано в заяві.

Зазначається, що "ця угода являє собою додатковий елемент ерозії міжнародної архітектури контролю над озброєннями та стратегічної стабільності в Європі".

Як наголошують у французькому дипломатичному відомстві, після порушення росією Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, що призвело до його розірвання, і оголошення про призупинення участі росії в Договорі про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності в лютому минулого року, ця угода являє собою "подальше руйнування міжнародної архітектури контролю над озброєннями і стратегічної стабільності в Європі". 

Франція закликала росію "проявити відповідальність, якої очікують від ядерної держави, і вийти з цієї дестабілізуючої угоди".

Нагадаємо, раніше президент рф володимир путін заявив, що росія 1 липня закінчує будівництво спеціального сховища для тактичної ядерної зброї у Білорусі та вже передала білоруській армії ракетний комплекс "Іскандер", здатний нести таку зброю. За його словами, лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко вже давно порушує питання про розміщення в Білорусії російської тактичної ядерної зброї. Він додав, що такі дії є своєрідною відповіддю на рішення Великої Британії передати Україні танкові снаряди, які містять збіднений уран.

У Пентагоні відреагували на заяву російського диктатора володимира путіна про те, що москва та Мінськ домовилися розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі. Там зазначили, що немає жодних ознак, які б вказували на те, що рф готується застосувати ядерну зброю.

МЗС Україна вимагає скликати позачергове засідання Ради безпеки Організації Об’єднаних Націй у зв’язку з наміром росії розмістити на території Білорусі тактичну ядерну зброю. Україна також наголошує, що таке рішення рф є порушенням Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. 

Голова зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель заявив, що переміщення російської тактичної ядерної зброї до Білорусі несе загрозу європейській безпеці. Водночас Європейський Союз готовий відповісти на цю ескалацію новими санкціями. 

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