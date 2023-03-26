Угрозы путина о ядерном оружии в Беларуси: Франция обратилась с призывом к россии

россия недавно объявила о планах разместить ядерное оружие в Беларуси

Франция осудила решение россии о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси. МИД страны призвал россию проявить ответственность и пересмотреть это решение.

Об этом говорится в заявлении французского МИД.

Позиция Франции

"Франция осуждает заявление президента россии о заключенном между россией и Беларусью соглашением о размещении там ядерного оружия", — говорится в заявлении.

Отмечается, что "это соглашение является дополнительным элементом эрозии международной архитектуры контроля над вооружениями и стратегической стабильности в Европе".

Как отмечают во французском дипломатическом ведомстве, после нарушения россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, что привело к его расторжению, и объявление о приостановлении участия россии в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в феврале прошлого года, данное соглашение представляет собой "дальнейшее разрушение международной архитектуры контроля над вооружениями и стратегической стабильности в Европе".

Франция призвала россию "проявить ответственность, которую ожидают от ядерного государства, и выйти из этого дестабилизирующего соглашения".

Напомним, ранее президент россии владимир путин заявил, что рф 1 июля заканчивает строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия в Беларуси и уже передала белорусской армии ракетный комплекс "Искандер", способный нести такое оружие. По его словам, лидер белорусского режима Александр Лукашенко уже давно поднимает вопрос о размещении в Белоруссии российского тактического ядерного оружия. Он добавил, что такие действия являются своеобразным ответом на решение Великобритании передать Украине танковые снаряды, содержащие обедненный уран.

В Пентагоне отреагировали на заявление российского диктатора владимира путина о том, что москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси. Там отметили, что нет никаких признаков, указывающих на то, что россия готовится применить ядерное оружие.

МИД Украины требует созвать внеочередное заседание Совбеза Организации Объединенных Наций в связи с намерением россии разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие. Украина также отмечает, что такое решение россии является нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что перемещение российского тактического ядерного оружия в Беларусь несет угрозу европейской безопасности. В то же время Европейский Союз готов ответить на эту эскалацию новыми санкциями.