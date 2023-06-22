Ілон Маск та Марк Цукерберг. Фото: google.com

Ілон Маск та Марк Цукерберг зійдуться в запеклому поєдинку. Битва назначена у Лас Вегасі в Октагоні —клітці для боїв.

Про це повідомляє The Verge.

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Днями мільярдер Ілон Маск заявив на своїй офіційній сторінці в Twitter, що "готовий до бійки в клітці" з Марком Цукербергом.

Поєдинок Маска та Цукерберга в клітці: "гострі" деталі сварки. Скриншот

Відповіді Гендиректора Meta довго очікувати не довелось. Марк Цукерберг попросив Маска надіслати локацію, де може пройти бійка.

Поєдинок Маска та Цукерберга в клітці: "гострі" деталі сварки. Скриншот

У свою чергу Ілон Маск був не багатослівним і написав усього два слова: "Октагон у Вегасі".

Поєдинок Маска та Цукерберга в клітці: "гострі" деталі сварки. Скриншот

Усе почалось з того, що власник компанії Meta, Марк Цукерберг, почав створення конкурента Twitter. І коли це стало відомо на загал, Ілон Маск почав дражнити Цукерберга.

Додамо, що Октагон — це спеціальна обгороджена арена у формі восьмикутника, на якій проходять бої, які організовує Ultimate Fighting Championship. Вона знаходиться в Лас-Вегасі, штат Невада.

Нагадаємо, раніше ми писали, що власник Twitter Ілон Маск знову відзначився антиукраїнським жестом. Він підтримав статтю інвестора Девіда Сакса, який розкритикував підтримку США України і прогнозує провал контрнаступу ЗСУ.

Додамо, ми також повідомляли, що з початку вересня 2023 року співробітники компанії Meta повинні будуть працювати з офісів три дні на тиждень. Марк Цукерберг повідомив працівникам про свою нову політику віддаленої роботи.