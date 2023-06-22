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Поединок Маска и Цукерберга в клетке: "острые" детали ссоры

22 июня 2023 19:55
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Поединок Маска и Цукерберга в клетке: "острые" детали ссоры
Илон Маск и Марк Цукерберг. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Илон Маск и Марк Цукерберг сойдутся в ожесточенном поединке. Битва назначена в Лас-Вегасе в Октагоне — клетке для боев.

Об этом сообщает The Verge.

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На днях миллиардер Илон Маск заявил на своей официальной странице в Twitter, что "готов к драке в клетке" с Марком Цукербергом.

 

Поединок Маска и Цукерберга в клетке: "острые" детали ссоры. Скриншот

Ответа Гендиректора Meta долго ждать не пришлось. Марк Цукерберг попросил Маска послать локацию, где может пройти потасовка.

 

Поединок Маска и Цукерберга в клетке: "острые" детали ссоры. Скриншот

В свою очередь Илон Маск был не многословен и написал всего два слова: "Октагон в Вегасе".

 

Поединок Маска и Цукерберга в клетке: "острые" детали ссоры. Скриншот

Все началось с того, что владелец компании Meta Марк Цукерберг начал создание конкурента Twitter. И когда это стало известно в целом, Илон Маск начал дразнить Цукерберга.

Добавим, что Октагон – это специальная огороженная арена в форме восьмиугольника, на которой проходят бои, организуемые Ultimate Fighting Championship. Она находится в Лас-Вегасе, штат Невада.

Напомним, ранее мы писали, что владелец Twitter Илон Маск снова отличился антиукраинским жестом. Он поддержал статью инвестора Дэвида Сакса, который подверг критике поддержку США Украины и прогнозирует провал контрнаступления ВСУ.

Добавим, мы также сообщали, что с начала сентября 2023 г. сотрудники компании Meta должны будут работать из офисов три дня в неделю. Марк Цукерберг сообщил работникам о своей новой политике отдаленной работы.

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