Поединок Маска и Цукерберга в клетке: "острые" детали ссоры
Илон Маск и Марк Цукерберг сойдутся в ожесточенном поединке. Битва назначена в Лас-Вегасе в Октагоне — клетке для боев.
Об этом сообщает The Verge.
В чем скандал
На днях миллиардер Илон Маск заявил на своей официальной странице в Twitter, что "готов к драке в клетке" с Марком Цукербергом.
Ответа Гендиректора Meta долго ждать не пришлось. Марк Цукерберг попросил Маска послать локацию, где может пройти потасовка.
В свою очередь Илон Маск был не многословен и написал всего два слова: "Октагон в Вегасе".
Все началось с того, что владелец компании Meta Марк Цукерберг начал создание конкурента Twitter. И когда это стало известно в целом, Илон Маск начал дразнить Цукерберга.
Добавим, что Октагон – это специальная огороженная арена в форме восьмиугольника, на которой проходят бои, организуемые Ultimate Fighting Championship. Она находится в Лас-Вегасе, штат Невада.
Напомним, ранее мы писали, что владелец Twitter Илон Маск снова отличился антиукраинским жестом. Он поддержал статью инвестора Дэвида Сакса, который подверг критике поддержку США Украины и прогнозирует провал контрнаступления ВСУ.
Добавим, мы также сообщали, что с начала сентября 2023 г. сотрудники компании Meta должны будут работать из офисов три дня в неделю. Марк Цукерберг сообщил работникам о своей новой политике отдаленной работы.