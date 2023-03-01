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Походження COVID-19: ФБР припускає витік з китайської лабораторії

1 березня 2023 08:45
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Директор Федерального бюро розслідувань США Крістофер Рей
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Директор Федерального бюро розслідувань США Крістофер Рей заявив, що агентство вважає, що COVID-19, найімовірніше, виник у лабораторії, яку контролює китайський уряд. Він підтвердив довгу думку ФБР про те, що пандемія могла бути спричинена потенційним лабораторним інцидентом.

Про це пише ВВС.

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Китай відкинув звинувачення у витоку інформації з лабораторії в Ухані та назвав їх наклепом. Коментарі Рея прозвучали наступного дня після того, як посол США в Китаї закликав країну бути більш чесною щодо походження COVID-19.

Рей також зазначив, що Китай робить все можливе, щоб заплутати зусилля щодо виявлення джерела глобальної пандемії, і це завдає шкоди всьому світу. Деякі дослідження припускають, що вірус перейшов від тварин до людей в Ухані, можливо, на міському ринку морепродуктів та диких тварин, який знаходиться за 40 хвилин їзди від Уханьського інституту вірусології, який проводив дослідження коронавірусів.

Звинувачення США у витоку вірусу з китайської лабораторії викликали напруженість у відносинах між двома країнами, які вже були піддані торговим і політичним тертям.

Нагадаємо, що з моменту початку пандемії COVID-19 питання про те, чи виник вірус у тварин, чи стався витік з китайської лабораторії , викликає живий інтерес в урядів та закладів охорони здоров'я у всьому світі. Нещодавно Міністерство енергетики США оцінило з "низькою мірою впевненості", що пандемія почалася з витоку з лабораторії.

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