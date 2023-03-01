Происхождение COVID-19: ФБР допускает утечку из китайской лаборатории

Директор Федерального бюро расследований США Кристофер Рэй

Директор Федерального бюро расследований США Кристофер Рэй заявил, что агентство считает, что COVID-19, вероятнее всего, возник в лаборатории, которую контролирует китайское правительство. Он подтвердил долгое мнение ФБР о том, что пандемия могла быть вызвана потенциальным лабораторным инцидентом.

Об этом пишет BBC.

Происхождение COVID-19

Китай отверг обвинения в утечке информации из лаборатории в Ухане и назвал их клеветой. Комментарии Рэя прозвучали на следующий день после того, как посол США в Китае призвал страну быть более честной в отношении происхождения COVID-19.

Рэй также отметил, что Китай делает все возможное, чтобы запутать усилия по выявлению источника глобальной пандемии, и это наносит вред всему миру. Некоторые исследования предполагают, что вирус перешел от животных к людям в Ухане, возможно, на городском рынке морепродуктов и диких животных, который находится в 40 минутах езды от Уханьского института вирусологии, проводившего исследования коронавирусов.

Обвинения США в утечке вируса из китайской лаборатории вызвали напряженность в отношениях между двумя странами, которые уже были подвержены торговым и политическим трениям.

Напомним, что с момента начала пандемии COVID-19 вопрос о том, возник ли вирус у животных или произошла утечка из китайской лаборатории, вызывает живой интерес у правительств и учреждений здравоохранения во всем мире. Недавно Министерство энергетики США оценило с "низкой степенью уверенности", что пандемия началась с утечки из лаборатории.