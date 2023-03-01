Происхождение COVID-19: ФБР допускает утечку из китайской лаборатории
Директор Федерального бюро расследований США Кристофер Рэй заявил, что агентство считает, что COVID-19, вероятнее всего, возник в лаборатории, которую контролирует китайское правительство. Он подтвердил долгое мнение ФБР о том, что пандемия могла быть вызвана потенциальным лабораторным инцидентом.
Об этом пишет BBC.
-
В Луганской области оккупанты не платят зарплату наемникам и не финансируют ремонт жилищного фонда
-
Оккупанты 86 раз обстреляли Херсонскую область: есть погибшие и раненые
-
Сотрудничество специалистов Энергоатома и Westinghouse: Галущенко с рабочим визитом посетил Швецию
-
Три знака зодиака встретят настоящую любовь в марте
-
Оккупанты обстреляли Николаевскую область из минометов и артиллерии: что известно
-
В Нафтогазе рассказали, когда завершится отопительный сезон
-
Силы обороны за сутки ликвидировали более 600 окупантов: Генштаб показал свежие потери рф
-
ЕС отложил введение системы регистрации для туристов: какая причина
-
Дания хочет увеличить финансирование своей армии: парламент принял необычное решение
-
За сутки россияне убили трех мирных жителей Донецкой области, — Кириленко
Происхождение COVID-19
Китай отверг обвинения в утечке информации из лаборатории в Ухане и назвал их клеветой. Комментарии Рэя прозвучали на следующий день после того, как посол США в Китае призвал страну быть более честной в отношении происхождения COVID-19.
Рэй также отметил, что Китай делает все возможное, чтобы запутать усилия по выявлению источника глобальной пандемии, и это наносит вред всему миру. Некоторые исследования предполагают, что вирус перешел от животных к людям в Ухане, возможно, на городском рынке морепродуктов и диких животных, который находится в 40 минутах езды от Уханьского института вирусологии, проводившего исследования коронавирусов.
Обвинения США в утечке вируса из китайской лаборатории вызвали напряженность в отношениях между двумя странами, которые уже были подвержены торговым и политическим трениям.
Напомним, что с момента начала пандемии COVID-19 вопрос о том, возник ли вирус у животных или произошла утечка из китайской лаборатории, вызывает живой интерес у правительств и учреждений здравоохранения во всем мире. Недавно Министерство энергетики США оценило с "низкой степенью уверенности", что пандемия началась с утечки из лаборатории.