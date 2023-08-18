Полярники розповіли про гриби, які можна знайти в Антарктиді

Гриби в Антарктиді. Фото: Сергій Глотов

Гриби в Антарктиді є досить поширеними. Вони можуть бути двох типів: паразити та шапинкові гриби.

Про це розповіли в Національному антарктичному науковому центрі.

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Нещодавно біологи зі станції "Вернадського" виявили гриби роду омфаліна поблизу грота на острові Дарбо. Представники цього роду грибів зустрічаються не лише в Антарктиді, але у помірних широтах, та зокрема в Україні.

"Омфаліни досить дрібні й полюбляють ділянки так званих мохових банків. Зовні дуже схожі на опеньки. Мають парасолеподібну шапку, що піднята з боків та увігнута всередині, а колір різних видів варіюється від коричневого до світло бежевого", — пояснюють фахівці наукової станції.

Їсти гриби, що ростуть в Антарктиді, не можна з кількох причин. Перша — на льодовиковому континенті людям не можна втручатися в життя природи. Навіть зразки відбирають у невеликій кількості. А по-друге, здебільшого такі гриби є неїстівними.

Нагадаємо, в Атлантиці велика система океанських течій може зруйнуватися в будь-який момент між 2025 і 2095 роками. Такий прогноз є швидшим порівняно з попередніми.