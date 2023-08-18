Полярники рассказали о грибах, которые можно найти в Антарктиде

Грибы в Антарктиде. Фото: Сергей Глотов

Грибы в Антарктиде достаточно распространены. Они могут быть двух типов: паразиты и шляпочные грибы.

Об этом рассказали в Национальном антарктическом научном центре.

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Недавно биологи со станции "Вернадского" обнаружили грибы рода омфалина близ грота на острове Дарбо. Представители этого рода грибов встречаются не только в Антарктиде, но и в умеренных широтах, и в частности в Украине.

"Омфалины достаточно мелкие и любят участки так называемых мховых банков. Внешне очень похожи на опята. Имеют зонтичную шапку, которая поднята по бокам и вогнута внутри, а цвет разных видов варьируется от коричневого до светло бежевого", — объясняют специалисты научной станции.

Есть грибы, растущие в Антарктиде, нельзя по нескольким причинам. Первая — на ледниковом континенте людям нельзя вмешиваться в жизнь природы. Даже образцы отбирают в небольшом количестве. А во-вторых, в основном такие грибы несъедобны.

Напомним, в Атлантике большая система океанских течений может разрушиться в любой момент между 2025 и 2095 годами. Такой прогноз быстрее по сравнению с предыдущими.