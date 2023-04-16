Поліція Німеччини отримала 337 повідомлень про воєнні злочини, які скоїли в Україні

Працівники поліції Німеччини. Фото: REUTERS/Markus Ulmer

Федеральне управління кримінальної поліції Німеччини отримало 337 повідомлень про можливе скоєння воєнних злочинів в Україні. Ці цифри актуальні станом на середину квітня.

Про це повідомляє Deutschlandfunk.

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Міністерство внутрішніх справ Німеччини надало інформацію щодо отриманих даних про воєнні злочини в Україні у відповідь на запит депутата від ХДС Гюнтера Крінгса.

Згідно з наданою інформацією, дані щодо війни, яку розпочала Росія, надходили від українських біженців та німецького населення. Федеральне управління кримінальної поліції Німеччини підтримало слідчих України та закупило матеріали для судово-медичної роботи.

Минулого року воно надало обладнання українській владі на суму понад 11,5 мільйона євро.

Нагадаємо, 15 квітня в Сеулі відбулися переговори міністрів закордонних справ Південної Кореї та Німеччини. Пак Цзінь та Анналена Бербок обговорили війну в Україні та співпрацю в більш широкому Індо-Тихоокеанському регіоні.

Також ми писали, що уряд Німеччини схвалив заявку Польщі на передачу винищувачів для України. Йдеться про літаки МіГ-29.

Додамо, Німеччина збільшила військову допомогу для України. У новий пакет допомоги, анонсований минулого тижня, були внесені зміни, зокрема щодо кількості різноманітної військової техніки.