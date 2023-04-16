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Полиция Германии получила 337 сообщений о военных преступлениях, которые совершили в Украине

16 апреля 2023 23:25
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Полиция Германии получила 337 сообщений о военных преступлениях, которые совершили в Украине
Сотрудники полиции Германии. Фото: REUTERS/Markus Ulmer
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Федеральное управление криминальной полиции Германии получило 337 сообщений о возможном совершении военных преступлений в Украине. Эти цифры актуальны по состоянию на середину апреля.

Об этом сообщает Deutschlandfunk.

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Подробности

Министерство внутренних дел Германии предоставило информацию о полученных данных о военных преступлениях в Украине в ответ на запрос депутата от ХДС Гюнтера Крингса.

Согласно предоставленной информации, данные о войне, которую начала Россия, поступали от украинских беженцев и немецкого населения. Федеральное управление криминальной полиции Германии поддержало следователей Украины и закупило материалы для судебно-медицинской работы.

В прошлом году оно предоставило оборудование украинским властям на сумму более 11,5 миллиона евро.

Напомним, 15 апреля в Сеуле состоялись переговоры министров иностранных дел Южной Кореи и Германии. Пак Цзинь и Анналена Бербок обсудили войну в Украине и сотрудничество в более широком Индо-Тихоокеанском регионе.

Также мы писали, что правительство Германии одобрило заявку Польши на передачу истребителей для Украины. Речь идет о самолетах МиГ-29.

Добавим, Германия увеличила военную помощь для Украины. В новый пакет помощи, анонсированный на прошлой неделе, были внесены изменения, в частности относительно количества разнообразной военной техники.

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