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Польща готує звіт про збитки, яких завдав СРСР у Другій світовій

22 травня 2023 21:55
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Польща готує звіт про збитки, яких завдав СРСР у Другій світовій
Заступник міністра зовнішніх справ Польщі Аркадіуш Мулярчик. Фото: PAP
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Польщі почали підрахунок збитків, яких зазнала країна від дій СРСР під час окупації. Раніше представники польської влади неодноразово заявляли, що Варшава планує вимагати від Росії схожу компенсацію за окупацію країни. 

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ країни Аркадіуш Мулярчик, передає польське видання РАР.

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Зазначається, що Інститут військових справ Польщі працює над звітом стосовно втрат держави внаслідок дій Радянського Союзу, на кшталт того, який нещодавно Варшава підготувала стосовно Німеччини за втрати в роки Другої світової війни.

"Це має бути серйозне дослідження, яке показує як весь аспект окупації, так і демонтаж (підприємств. – Ред.) із західних територій, пізнішу експлуатацію польської держави, невигідні вугільні контракти. Ми над цим працюємо, і такий звіт буде створений", — заявив Мулярчик.

Репарації для Польщі

Зазначимо, у вересні 1939 року СРСР узяв участь в розподілі Польщі разом із гітлерівською Німеччиною. 1 вересня 2022 року у Польщі представили звіт про репарації за втрати, яких країна зазнала внаслідок німецької агресії у Другій світовій війні.

Польща оцінює свої втрати у 1,32 трлн доларів. У жовтні 2022 р. МЗС Польщі надіслало дипломатичну ноту до Берліна з вимогою відшкодувати збитки, завдані під час Другої світової війни.

Нагадаємо, Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй ще у листопаді 2022 року, ухвалила резолюцію про репарації Росії Україні. "За" проголосували 94 країни.

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