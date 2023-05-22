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Польша готовит отчет об ущербе, нанесенном СССР во Второй мировой

22 мая 2023 21:55
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Польша готовит отчет об ущербе, нанесенном СССР во Второй мировой
Заместитель министра внешних дел Польши Аркадиуш Мулярчик. Фото: PAP
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Польше начали подсчет убытков, понесенных страной от действий СССР во время оккупации. Ранее представители польских властей неоднократно заявляли, что Варшава планирует потребовать от России схожую компенсацию за оккупацию страны.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел страны Аркадиуш Мулярчик, передает польское издание РАР.

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Отмечается, что Институт военных дел Польши работает над отчетом по поводу потерь государства в результате действий Советского Союза, вроде того, который недавно Варшава подготовила в отношении Германии за потери в годы Второй мировой войны.

"Это должно быть серьезное исследование, которое показывает как весь аспект оккупации, так и демонтаж (предприятий. – Ред.) с западных территорий, более позднюю эксплуатацию польского государства, невыгодные угольные контракты. Мы над этим работаем, и такой отчет будет создан", — заявил Мулярчик.

Репарации для Польши

Отметим, в сентябре 1939 года СССР принял участие в разделе Польши вместе с гитлеровской Германией. 1 сентября 2022 года в Польше представили отчет о репарациях за потери, которые страна понесла в результате немецкой агрессии во Второй мировой войне.

Польша оценивает свои потери в 1,32 трлн. долларов. В октябре 2022 г. МИД Польши направил дипломатическую ноту в Берлин с требованием возместить ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.

Напомним, Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций еще в ноябре 2022 года приняла резолюцию о репарациях России Украины. "За" проголосовали 94 страны.

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