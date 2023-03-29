Польща хоче наростити виробництво зброї для України перед контрнаступом, — Моравецький

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький

Польща має намір збільшити виробництво боєприпасів у зв'язку з майбутнім контрнаступом ЗСУ на фронті. Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький закликає приватні, державні та іноземні компанії прийняти виклик та створити нові підприємства з виробництва боєприпасів на території країни.

Про це пише Sky News.

Що сказав Моравецький

Моравецький звернувся до приватних, державних та іноземних компаній із закликом оперативно відгукнутися на виклик та вкластися у створення нових заводів з виробництва боєприпасів у Польщі. За його словами, країна планує виділити 2 млрд злотих (близько 462,5 млн доларів) із державного бюджету для інвестицій у цей сектор.

Це рішення було ухвалено напередодні контрнаступу ЗСУ на фронті, і Польща має намір зробити все можливе для підтримки цього процесу.

Нагадаємо, за словами міністра оборони Олексія Резнікова, Україна готується до весняного контрнаступу, що очікується у квітні-травні цього року. Таймінг наступальних дій пов'язаний із погодними умовами.

На питання про те, коли передані союзниками танки Leopard з'являться на фронті, Резніков відповів:

"Ви побачите їх у контратаці за рішенням нашого Генштабу. Вже планується за кількома напрямками. Це залежить від того, який момент є найбільш підходящим, як вони вирішать. Також все залежить від погодних умов. Навесні наша земля дуже волога. травні ми їх побачимо".

Міністр оборони висловив упевненість у позитивних змінах для України цього року. Він вважає, що українська армія продовжуватиме звільняти тимчасово окуповані території, як це було зроблено у Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській та Херсонській областях.