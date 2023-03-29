Польша хочет нарастить производство оружия для Украины перед контрнаступлением, — Моравецкий

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий

Польша намерена увеличить производство боеприпасов в связи с грядущим контрнаступлением ВСУ на фронте. Премьер-министр Матеуш Моравецкий призывает частные, государственные и иностранные компании принять вызов и создать новые предприятия по производству боеприпасов на территории страны.

Об этом пишет Sky News.

Что сказал Моравецкий

Моравецкий обратился к частным, государственным и иностранным компаниям с призывом оперативно откликнуться на вызов и вложиться в создание новых заводов по производству боеприпасов в Польше. По его словам, страна планирует выделить 2 млрд злотых (около 462,5 млн долларов) из государственного бюджета для инвестиций в этот сектор.

Это решение было принято в преддверии контрнаступления ВСУ на фронте, и Польша намерена сделать всё возможное для поддержки этого процесса.

Напомним, по словам министра обороны Алексея Резникова, Украина готовится к весеннему контрнаступлению, ожидаемому в апреле-мае этого года. Тайминг наступательных действий связан с погодными условиями.

На вопрос о том, когда переданные союзниками танки Leopard появятся на фронте, Резников ответил:

"Вы увидите их в контратаке по решению нашего Генштаба. Уже планируется по нескольким направлениям. Это зависит от того, какой момент является наиболее подходящим, как они решат. Также все зависит от погодных условий. Весной наша земля очень влажная. Думаю, в апреле-мае мы их увидим".

Министр обороны выразил уверенность в позитивных изменениях для Украины в этом году. Он считает, что украинская армия продолжит освобождать временно оккупированные территории, как это было сделано в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях.