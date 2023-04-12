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Польща може стати центром обслуговування Abrams для Європи, — міністр Блащак

12 квітня 2023 21:48
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Польща може стати центром обслуговування Abrams для Європи, — міністр Блащак
Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак. Фото: 5 Канал
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Польща може стати центром обслуговування танків Abrams, що належать не лише Польщі, а й іншим країнам Європи.

Про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, повідомляє PAP.

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Польща стане центром обслуговування Abrams

Декілька тижнів тому Варшаву відвідав заступник голови правління General Dynamics — компанії, що займається виробництвом Abrams, щоб обговорити створення в Польщі сервісного центру для танків.

Глава Міноборони зазначив, що насамперед йдеться про обслуговування польських танків, але потенційно там можуть обслуговуватись танки, що належать іншим європейським країнам. Також він нагадав, що США схвалили передачу Abrams Україні.

Блащак вважає, що Польща може стати природним сервісним центром і в майбутньому можливо центром виробництва танків Abrams.

"Польща стає природним сервісним центром, а ймовірно, у майбутньому також центром виробництва танків Abrams", — зазначив він.

Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки планують додаткові поставки зброї в Україну, зокрема, йдеться про бронемашини Bradley і танки Abrams. Про це під час візиту до Вашингтона розповів прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

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