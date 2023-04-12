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Польша может стать центром обслуживания Abrams для Европы, — министр Блащак

12 апреля 2023 21:48
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Польша может стать центром обслуживания Abrams для Европы, — министр Блащак
Министр обороны Польши Мариуш Блащак. Фото: 5 Канал
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Польша может стать центром обслуживания танков Abrams, принадлежащих не только Польше, но и другим странам Европы. 

Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак, сообщает PAP

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Польша станет центром обслуживания Abrams

Несколько недель назад Варшаву посетил заместитель председателя правления General Dynamics — компании, занимающейся производством Abrams, чтобы обсудить создание в Польше сервисного центра для танков.

Глава Минобороны отметил, что в первую очередь речь идет об обслуживании польских танков, но потенциально там могут обслуживаться танки, принадлежащие другим европейским странам. Также он напомнил, что США одобрили передачу Abrams Украине. 

Блащак считает, что Польша может стать естественным сервисным центром и в будущем, возможно, центром производства танков Abrams.

"Польша становится естественным сервисным центром, а вероятно, в будущем также центром производства танков Abrams", — отметил он.

Напомним, что Соединенные Штаты Америки планируют дополнительные поставки оружия в Украину, в частности, о бронемашинах Bradley и танках Abrams. Об этом во время визита в Вашингтон рассказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

 

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