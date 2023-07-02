Польща посилить заходи безпеки на кордоні з Білоруссю

Кордон у Польщі. Фото: росЗМІ

Міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський заявив про намір зміцнити безпеку на кордоні з Білоруссю, спрямувавши туди додаткові сили із 500 поліцейських. Камінський уточнив, що поліцейські є персоналом з превентивних і контртерористичних підрозділів.

Про це пише CNN.

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Напруга на кордоні продовжує зростати протягом останніх років, особливо через мігрантів, які прагнуть пройти через Польщу вглиб Європи, а також війну в Україні.

Ситуація досягла кризової точки наприкінці 2021 року, коли тисячі мігрантів виявилися заблокованими на білоруській стороні кордону біля переходу Кузниці протягом кількох місяців, перебуваючи в умовах крайньої нестачі ресурсів.

У повідомленні йдеться, що заходи посилення кордону було вжито слідом за повідомленням польської прикордонної служби про 187 людей, які спробували незаконно проникнути на територію Польщі з Білорусі в суботу. На додаток, було заарештовано громадянина України, який сприяв нелегальному переїзду п'яти ефіопців.

Нагадаємо, що Польща збудувала 200-кілометрову стіну на кордоні з Білоруссю. Так вона повністю, за винятком залізничних колій, перекрила кордон із країною-сателітом путінської Росії.