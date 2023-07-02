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Польша усилит меры безопасности на границе в Беларусью

2 июля 2023 19:27
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Польша усилит меры безопасности на границе в Беларусью
Граница в Польше. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский заявил о намерении укрепить безопасность на границе с Беларусью, направив туда дополнительные силы из 500 полицейских. Каминский уточнил, что полицейские представляют собой персонал из превентивных и контртеррористических подразделений.

Об этом пишет CNN.

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Напряжение на границе продолжает расти на протяжении последних лет, особенно из-за мигрантов, стремящихся пройти через Польшу вглубь Европы, а также войны на Украине.

Ситуация достигла кризисной точки в конце 2021 года, когда тысячи мигрантов оказались заблокированными на белорусской стороне границы у перехода Кузница в течение нескольких месяцев, пребывая в условиях крайней нехватки ресурсов.

В сообщении говорится, что меры усиления границы были приняты вслед за сообщением польской пограничной службы о 187 людях, попытавшихся незаконно проникнуть на территорию Польши из Беларуси в субботу. В добавок, был арестован гражданин Украины, который содействовал нелегальному переезду пяти эфиопцев.

Напомним, что Польша построила 200-километровую стену на границе с Беларусью. Так она полностью, за исключением железнодорожных путей, перекрыла границу со страной-сателлитом путинской России.

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