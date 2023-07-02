Польша усилит меры безопасности на границе в Беларусью
Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский заявил о намерении укрепить безопасность на границе с Беларусью, направив туда дополнительные силы из 500 полицейских. Каминский уточнил, что полицейские представляют собой персонал из превентивных и контртеррористических подразделений.
Об этом пишет CNN.
Польша усиливает меры безопасности
Напряжение на границе продолжает расти на протяжении последних лет, особенно из-за мигрантов, стремящихся пройти через Польшу вглубь Европы, а также войны на Украине.
Ситуация достигла кризисной точки в конце 2021 года, когда тысячи мигрантов оказались заблокированными на белорусской стороне границы у перехода Кузница в течение нескольких месяцев, пребывая в условиях крайней нехватки ресурсов.
В сообщении говорится, что меры усиления границы были приняты вслед за сообщением польской пограничной службы о 187 людях, попытавшихся незаконно проникнуть на территорию Польши из Беларуси в субботу. В добавок, был арестован гражданин Украины, который содействовал нелегальному переезду пяти эфиопцев.
Напомним, что Польша построила 200-километровую стену на границе с Беларусью. Так она полностью, за исключением железнодорожных путей, перекрыла границу со страной-сателлитом путинской России.