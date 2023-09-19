Польща припинить допомогу українським біженцям, — Bloomberg

Допомога для українських біженців. Фото: УНІАН

Уряд Польщі заявив про можливе скорочення фінансової підтримки мільйонів українських біженців, яких вона приймає. За словами заступника міністра сім'ї та соціальної політики Анни Шмідт, Варшава витратила близько 2,4 млрд злотих (550 млн доларів) на допомогу українським сім'ям, які втекли з України.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Допомога для українців

Видання пише, що хоча уряд у Варшаві був одним із найзапекліших прихильників України, допомагаючи їй захиститися від вторгнення Росії, пропонуючи фінансову та військову допомогу та слугуючи воротами для західних поставок, зв'язки між двома країнами погіршуються напередодні виборів у Польщі.

Речник уряду Пьотр Мюллер заявив, що підтримка біженців, яка містить в собі скасування вимог щодо проживання та надання дозволів на роботу, вільний доступ до шкіл, медичного обслуговування та сімейних виплат, не буде продовжена в наступному році.

"Ці правила просто втратять чинність наступного року. Я думаю, що ці правила не будуть продовжені в значній мірі", — сказав Мюллер.

Нагадаємо, Європейська комісія запропонувала додаткове продовження тимчасового захисту для людей, які тікають з України. Тепер рішення має прийняти Європейська рада.

Також ми писали, що мінімальна зарплата в Польщі з початком наступного року зросте вдвічі, що також стосується й українців, які живуть у сусідній країні. Рішення про підвищення ставок ухвалив польський уряд 14 вересня.