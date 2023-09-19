Польша прекратит помощь украинским беженцам, — Bloomberg
Правительство Польши заявило о возможном сокращении финансовой поддержки миллионов украинских беженцев, которых она принимает. По словам заместителя министра семьи и социальной политики Анны Шмидт, Варшава потратила около 2,4 млрд злотых (550 млн долларов) на помощь украинским семьям, которые сбежали из Украины.
Об этом сообщает Bloomberg.
Помощь для украинцев
Издание пишет, что хотя правительство в Варшаве было одним из самых ярых сторонников Украины, помогая ей защититься от вторжения России, предлагая финансовую и военную помощь и служа воротами для западных поставок, связи между двумя странами ухудшаются накануне выборов в Польше.
Представитель правительства Петр Мюллер заявил, что поддержка беженцев, которая включает в себя отмену требований по проживанию и предоставлению разрешений на работу, свободный доступ к школам, медицинскому обслуживанию и семейным выплатам, не будет продолжена в следующем году.
"Эти правила просто потеряют силу в следующем году. Я думаю, что эти правила не будут продлены в значительной степени", — сказал Мюллер.
Напомним, Европейская комиссия предложила дополнительное продолжение временной защиты для людей, которые покидают Украину. Теперь решение должен принять Европейский совет.
Также мы писали, что минимальная зарплата в Польше с началом следующего года вырастет вдвое, что касается и украинцев, живущих в соседней стране. Решение о повышении ставок приняло польское правительство 14 сентября.