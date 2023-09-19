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Польша прекратит помощь украинским беженцам, — Bloomberg

19 сентября 2023 23:10
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Польша прекратит помощь украинским беженцам, — Bloomberg
Помощь для украинских беженцев. Фото: УНИАН
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Правительство Польши заявило о возможном сокращении финансовой поддержки миллионов украинских беженцев, которых она принимает. По словам заместителя министра семьи и социальной политики Анны Шмидт, Варшава потратила около 2,4 млрд злотых (550 млн долларов) на помощь украинским семьям, которые сбежали из Украины.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Помощь для украинцев

Издание пишет, что хотя правительство в Варшаве было одним из самых ярых сторонников Украины, помогая ей защититься от вторжения России, предлагая финансовую и военную помощь и служа воротами для западных поставок, связи между двумя странами ухудшаются накануне выборов в Польше.

Представитель правительства Петр Мюллер заявил, что поддержка беженцев, которая включает в себя отмену требований по проживанию и предоставлению разрешений на работу, свободный доступ к школам, медицинскому обслуживанию и семейным выплатам, не будет продолжена в следующем году.

"Эти правила просто потеряют силу в следующем году. Я думаю, что эти правила не будут продлены в значительной степени", — сказал Мюллер.

Напомним, Европейская комиссия предложила дополнительное продолжение временной защиты для людей, которые покидают Украину. Теперь решение должен принять Европейский совет.

Также мы писали, что минимальная зарплата в Польше с началом следующего года вырастет вдвое, что касается и украинцев, живущих в соседней стране. Решение о повышении ставок приняло польское правительство 14 сентября.

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