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Польща припинить підтримку українських біженців у 2024 році: що сталося

20 вересня 2023 13:23
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Польща припинить підтримку українських біженців у 2024 році: що сталося
Українські біженці у Польщі. Фото: PAP/Paweł Supernak
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

2024 року Польща може переглянути пільги для багатьох українських біженців. Представник польського уряду Петро Мюллер оголосив про можливе закінчення чинних переваг.

Про це повідомляє Polsat.

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Мюллер зазначив, що тимчасові заходи підтримки можуть зникнути на початку наступного року. Зараз ці пільги включають звільнення від деяких умов проживання, надання можливостей для роботи, безоплатну освіту для українських дітей та безкоштовні медичні послуги, а також матеріальну підтримку для сімей.

Також Мюллер додав, що він не очікує значного розширення цих пільг у майбутньому.

Заступниця міністра сім'ї та соціальної політики Польщі Ганна Шмідт повідомила про витрати країни у розмірі близько 2,4 млрд злотих (приблизно 550 млн доларів) на підтримку українських сімей, що переселилися через війну. Очікується, що ця підтримка зменшиться наступного року.

Що говорять у Польщі про зниження підтримки України

Польський міністр у справах ЄС Шимон Шинковський вель Сенк висловив побоювання щодо можливого зниження підтримки України з боку Польщі через кризу з українським агроімпортом. Міністр зазначив, що хоча дії України безпосередньо не вплинули на рішення уряду, вони спричинили реакцію серед польського населення.

"Дії України нам не здаються значущими. Проте вони впливають на думку польського суспільства. Опитування показують зміни щодо підтримки подальшої допомоги Україні, і це не на користь України", — сказав він.

Нагадаємо, що уряд Польщі заявив про можливе скорочення фінансової підтримки мільйонів українських біженців, яких вона приймає.

Повідомляється, що попри те, що уряд у Варшаві був одним із найзатятіших прихильників України, допомагаючи їй захиститися від вторгнення Росії, пропонуючи фінансову та військову допомогу та служачи воротами для західних поставок, зв'язки між двома країнами погіршуються напередодні виборів у Польщі.

Також ми писали, що мінімальна зарплата в Польщі з початком наступного року зросте вдвічі, що стосується українців, які живуть у сусідній країні. Рішення про підвищення ставок ухвалив польський уряд 14 вересня.

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