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Польша прекратит поддержку украинских беженцев в 2024 году: что произошло

20 сентября 2023 13:23
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Польша прекратит поддержку украинских беженцев в 2024 году: что произошло
Украинские беженцы в Польше. Фото: PAP/Paweł Supernak
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В 2024 году Польша может пересмотреть льготы для многих украинских беженцев. Представитель польского правительства Петр Мюллер объявил о возможном окончании действующих для них преимуществ. 

Об этом сообщает Polsat.

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Мюллер указал, что временные меры поддержки могут исчезнуть в начале следующего года. Сейчас эти льготы включают в себя освобождение от некоторых условий проживания, предоставление возможностей для работы, безвозмездное образование для украинских детей и бесплатные медицинские услуги, а также материальную поддержку для семей.

Также Мюллер добавил, что он не ожидает значительного расширения этих льгот в будущем.

Заместитель министра семьи и социальной политики Польши Анна Шмидт сообщила о расходах страны в размере около 2,4 млрд злотых (приблизительно 550 млн долларов) на поддержку украинских семей, переселившихся из-за войны. Ожидается, что эта поддержка уменьшится в следующем году.

Что говорят в Польше о снижении поддержки Украины

Польский министр по делам ЕС Шимон Шинковский вель Сенк выразил опасения о возможном снижении поддержки Украины со стороны Польши из-за кризиса с украинским агроимпортом. Министр указал, что хотя действия Украины напрямую не повлияли на решения правительства, они вызвали реакцию среди польского населения. 

"Действия Украины нам не кажутся значимыми. Однако они влияют на мнение польского общества. Опросы показывают изменения в отношении поддержки дальнейшей помощи Украине, и это не в пользу Украины", — сказал он.

Напомним, что правительство Польши заявило о возможном сокращении финансовой поддержки миллионов украинских беженцев, которых она принимает. 

Сообщается, что несмотря на то, что правительство в Варшаве было одним из самых ярых сторонников Украины, помогая ей защититься от вторжения России, предлагая финансовую и военную помощь и служа воротами для западных поставок, связи между двумя странами ухудшаются накануне выборов в Польше.

Также мы писали, что минимальная зарплата в Польше с началом следующего года вырастет вдвое, что касается и украинцев, живущих в соседней стране. Решение о повышении ставок приняло польское правительство 14 сентября.

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