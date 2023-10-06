Польща прокоментувала призупинення Україною подання скарги до СОТ

Речник польського уряду Пьотр Мюллер. Фото PAP

Польща вважає недостатнім рішення України "поставити на паузу" процес у Світовій організації торгівлі у зв’язку із зерновою суперечкою. На думку польської сторони це гарний жест, але недостатній.

Про це заявив речник польського уряду Пьотр Мюллер 6 жовтня вранці в ефірі RMF FM.

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"Зрештою, ми вимагаємо відкликання скарги, а не призупинення розгляду. Це хороший крок, але недостатній. Абсолютно не йдеться про скасування зернового ембарго", — сказав Мюллер.

Заступник міністра економіки і український торговий представник Тарас Качка заявив у четвер, що Україна "поставила на паузу" свої скарги на Польщу, Угорщину і Словаччину у Світовій організації торгівлі.

Україна поставила "паузу"

Качка підкреслив, що триває робота над "практичним вирішенням" торговельної суперечки.

Говорячи про ситуацію з Польщею, Качка висловив сподівання, що сторони зможуть повернутися до обговорення після виборів, оскільки системних перешкод для вирішення проблеми немає.

Раніше ми повідомляли, що 28-29 вересня, у польському місті Жешув-Ясьонка пройшов щорічний саміт для місцевих органів влади, неурядових та бізнес-організацій з Польщі, України та всього світу для налагодження міжнародної співпраці, спрямованої на підтримку України.

Нагадуємо, глава польського уряду Матеуш Моравецький висловив стурбованість щодо впливу українських агроолігархів на аграрний сектор Польщі. Прем'єр Польщі стверджує, що Україна, можливо, ігнорує цю проблему, прагнучи покращити свої відносини із Німеччиною.