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Польша прокомментировала приостановление Украиной подачи жалобы в ВТО

6 октября 2023 13:54
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Польша прокомментировала приостановление Украиной подачи жалобы в ВТО
Спикер польского правительства Петр Мюллер. Фото PAP
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Польша считает недостаточным решение Украины "поставить на паузу" процесс во Всемирной торговой организации в связи с зерновым спором. По мнению польской стороны, это хороший жест, но недостаточный.

Об этом заявил спикер польского правительства Петр Мюллер 6 октября утром в эфире RMF FM.

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"В конце концов, мы требуем отзыва жалобы, а не приостановки разбирательства. Это хороший шаг, но недостаточный. Абсолютно речь не идет об отмене зернового эмбарго", — сказал Мюллер.

Заместитель министра экономики и украинский торговый представитель Тарас Качка заявил в четверг, что Украина "поставила на паузу" свои жалобы на Польшу, Венгрию и Словакию во Всемирную торговую организацию.

Україна ставить "паузу"

Качка подчеркнул, что продолжается работа над "практическим разрешением" торгового спора.

Говоря о ситуации с Польшей, Качка выразил надежду, что стороны смогут вернуться к обсуждению после выборов, поскольку системных препятствий для решения проблемы нет.

Ранее мы сообщали, что 28-29 сентября в польском городе Жешув-Ясенка прошел ежегодный саммит для местных органов власти, неправительственных и бизнес-организаций из Польши, Украины и всего мира для налаживания международного сотрудничества, направленного на поддержку Украины.

Напомним, глава польского правительства Матеуш Моравецкий выразил обеспокоенность по поводу влияния украинских агроолигархов на аграрный сектор Польши. Премьер Польши утверждает, что Украина возможно игнорирует эту проблему, стремясь улучшить свои отношения с Германией.

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