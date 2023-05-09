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Польща розслідує махінації з українським зерном

9 травня 2023 20:12
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Польща розслідує махінації з українським зерном
Працівник засипає вантаж зерна у вантажівку. REUTERS/Gleb Garanich
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Польщі прокуратура Жешува розслідує махінації з імпортом українського зерна. За два тижні встановили десятки компаній та виявили кілька тисяч тонн зерна, яке привезли з України та продали, приховуючи його походження і кінцеве призначення.

Про це повідомляє Rzeczpospolita.

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Що відомо про махінації з українським зерном

Зазначається, що на підставі аналізів податкової служби щодо імпортерів "технічного" зерна з України було розпочато багато митних і податкових перевірок, які підтвердили порушення.

Масово імпортоване до Польщі українське технічне зерно практично не проходило прикордонний контроль, а відразу після в’їзду в країну продавалося як продовольче, пише газета.

"Ми зараз ведемо сім спільних проваджень. Загалом ідеться про кілька мільйонів кілограмів зерна, встановлено кілька десятків суб’єктів. Це компанії, які імпортували товари до Польщі, а також ті, що потім ними торгували", — розповіла речниця регіональної прокуратури в Жешуві Ганна Бернат-Ложанська.

Також вона розповіла, що наразі слідство встановлює, скільки компаній були ошукані. Речниця зазначила: покупців вводили в оману, бо вони не знали, що зерно з України та завезене як "технічне".

Міністерство фінансів підтвердило, що почалися перші 16 перевірок імпорту зерна та пʼять розслідувань за підозрою у шахрайстві.

Що таке "технічне" зерно

Технічним називають зерно, що призначене для промислової переробки на інші продукти. Наприклад, спирт, крохмаль, медичні препарати тощо.

Нагадаємо, 25 квітня Укрзалізниця відновила перевезення української сільськогосподарської продукції на експорт через територію Польщі. Транзит був припинений 15 квітня.

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