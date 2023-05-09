Польша расследует махинации с украинским зерном

Работник засыпает груз зерна в грузовик. REUTERS/Gleb Garanich

В Польше прокуратура Жешува расследует махинации с импортом украинского зерна. За две недели установили десятки компаний и обнаружили несколько тысяч тонн зерна, которое привезли из Украины и продали, скрывая его происхождение и конечное назначение.

Об этом сообщает Rzeczpospolita.

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Отмечается, что на основании анализов налоговой службы по импортерам "технического" зерна из Украины было начато много таможенных и налоговых проверок, подтвердивших нарушения.

Массово импортированное в Польшу украинское техническое зерно практически не проходило пограничного контроля, а сразу после въезда в страну продавалось как продовольственное, пишет газета.

"Мы сейчас ведем семь совместных производств. В общей сложности речь идет о нескольких миллионах килограммов зерна, установлено несколько десятков субъектов. Это компании, которые импортировали товары в Польшу, а также те, которые потом ими торговали", — рассказала представитель региональной прокуратуры в Жешуве Анна. Бернат-Ложанская.

Также она рассказала, что в настоящее время следствие устанавливает, сколько компаний были обмануты. Спикер отметила: покупателей вводили в заблуждение, потому что они не знали, что зерно из Украины и завезено как "техническое".

Министерство финансов подтвердило, что начались первые 16 проверок импорта зерна и пять расследований по подозрению в мошенничестве.

Что такое "техническое" зерно

Техническим называют зерно, предназначенное для промышленной переработки в другие продукты. Например, спирт, крахмал, медицинские препараты и т.д.

Напомним, 25 апреля Укрзализныця возобновила перевозку украинской сельскохозяйственной продукции на экспорт через территорию Польши. Транзит был приостановлен 15 апреля.