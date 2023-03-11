Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Польща створює найбільшу в Європі сухопутну армію, — The Telegraph arrow

Польща створює найбільшу в Європі сухопутну армію, — The Telegraph

11 березня 2023 22:00
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Армія Польщі
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Польща розпочинає найбільшу за останні пів століття кампанію з переозброєння своєї армії. Це відбувається на тлі загрози з боку рф, яка постійно зростає.

Про це повідомляє The Telegraph.

Читайте також:

Деталі

У середині грудня 11-ий артилерійський полк Польщі отримав 24 самохідні гаубиці K9 південнокорейського виробництва, які можуть вражати цілі на відстані до 34 миль.

"Як офіцер артилерії я в захваті від нового обладнання. Ми можемо краще маневрувати, ми можемо стріляти з будь-якого місця. Немає такого місця, з якого ми не можемо стріляти. У нас було багато старої артилерії, але тепер у нас дуже нова зброя", — сказав капітан Марек Адамяк.

24 гармати, які зараз перебувають у 11 полку, є лише верхівкою масштабної програми видатків на оборону Польщі. Цього року країна вона витратить 4 відсотки свого ВВП на оборону, що вдвічі перевищує вимоги НАТО.

"Злочинний напад, здійснений російською федерацією проти України, і непередбачуваний характер путіна означають, що нам потрібно ще більше прискорити модернізацію обладнання", — заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

За його словами, вкрай важливо якнайшвидше підвищити рівень безпеки. Польща може зробити це, тільки створивши сильну армію, щоб утримати будь-якого потенційного агресора від рішення атакувати.

Польща замовила 1000 основних бойових танків K2 у Південній Кореї і 250 нових танків M1A2 SEPv3 Abram у США. Це перетворить країну на власника найбільшого в Європі танкового флоту, який перевершить флот Великої Британії, що налічує 227 танків.

Сили польської артилерії очікують прибуття 600 корейських гаубиць K9, 18 установок HIMARS і 288 південнокорейських РСЗВ K239 Chunmoo.

До того ж у Польщі планують виготовити понад 1000 бойових машин піхоти Borsuk. Повітряні сили повинні поповнитися 96 вертольотами Ah-64E Apache, закупленими в США, і 48 бойовими літаками FA-50, замовленими в Південній Кореї.

"Ми дуже-дуже швидко змінюємо наше обладнання. Це справді революція, а не еволюція", — зазначив капітан Адамяк.

Крім закупівель зброї планується подвоїти кількість військовослужбовців в регулярній армії — до 300 000 осіб. Це перетворить Польщу на найбільшу військову силу Європи за кількістю живої сили після України та росії.

Також ведуться переговори про будівництво "великого збройового заводу" у співпраці з Великою Британією, частково для того, щоб допомогти виробляти і ремонтувати техніку і зброю, призначену для України.

Польща планує витратити приблизно 85 мільярдів фунтів стерлінгів до 2035 року на озброєння, а цьогорічний оборонний бюджет становить рекордні 97 мільярдів злотих (18 мільярдів фунтів).

Міжпартійна підтримка військових витрат також, схоже, продовжиться, попри глибокі політичні розбіжності у Польщі. Усвідомлюючи загрозу від росії, опозиційні партії здебільшого погодилися з тим, що Варшава має витрачати кошти, принаймні поки що, хоча б для того, щоб уникнути долі України.

Нагадаємо, Польща та Словаччина домовилися спільно передати Україні винищувачі МіГ-29. Братислава готова передати 13 винищувачів, але спочатку це має затвердити парламент.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

22:34 Залужний обговорив з генералом Марком Міллі оборонні потреби України

22:30 ​​​​​​​Окупанти влаштували полігон прямо над Мелітополем, — Федоров

Новина з фото

22:17 Масштабна ДТП в Угорщині: на трасі зіткнулося 42 автомобілі, виникла пожежа

22:00 ​​​​​​​Папа Римський хоче приїхати до Києва, але ставить одну важливу умову

21:36 Країни Балтії обговорюють спільні проєкти в космічній галузі: про що йдеться

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

21:35Все про пісні, які претендують на "Оскар-2023"

21:24 ​​​​​​​На кордоні ОРДЛО з росією великі черги, колаборанти тікають від наступу ЗСУ, — Данілов

Новина з фото

21:05 На Запоріжжі травмувалися діти внаслідок детонації протитанкової гранати

Новина з відео

21:00 Впевнена перемога Зорі, успіх Інгульця, нічиї для Олександрії та Чорноморця

Новина з фото

20:45Медитація, душ і навіть перегляд мюзиклів: як знаменитості борються з безсонням

Новина з відео

21:35Все про пісні, які претендують на "Оскар-2023"

Новина з відео

21:00 Впевнена перемога Зорі, успіх Інгульця, нічиї для Олександрії та Чорноморця

Новина з відео

19:58Зеленський розповів про санкції проти фізичних та юридичних осіб, які пов'язані з рф

Новина з відео

19:25 Мудрик провів кращий матч за "Челсі": чим відзначився українець

Новина з відео

19:23 ​​​​​​​У Канаді померла остання в історії косатка, яку тримали в неволі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

19:17 Українські військові показали, як знищили вежі спостереження на території росії

Новина з відео

18:58 Як окупанти приховують проблеми з алкоголем серед військових: перехоплення ГУР

Новина з відео

18:04 Шакіра виконала хіт про розставання з Піке на шоу Джиммі Феллона: що розповіла

Новина з відео

18:01 Прикордонники показали, як ведуть запеклі бої з окупантами у промзоні Бахмута

Новина з відео

18:00 Одеський гуманітарний центр увійшов до Національного реєстру рекордів України

Новина з відео

21:35Все про пісні, які претендують на "Оскар-2023"

Новина з фото

20:45Медитація, душ і навіть перегляд мюзиклів: як знаменитості борються з безсонням

07:39 "Я знімаю їх так, щоб не говорили, що це недолік": львівська фотографка про поранених військових

06:00Історія уельського журналіста, який 90 років тому викрив Голодомор в Україні

Новина з фото

22:40Грузія: проросійська влада vs прозахідні громадяни

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

19:39Зірки відстоюють можливість виїзду за кордон: заяви українських селебрітіс

Ексклюзив

19:26Залужний та Буданов на колінах провели в останню путь загиблого героя України Да Вінчі

Ексклюзив

17:32"Рука допомоги": як держава перетворює малозабезпечених безробітних на бізнесменів

Ексклюзив

17:00Екологічна катастрофа: коли зникне Куяльницький лиман

Новина з фото

09:50 Чаку Норрісу — 83: чим займається одіозний актор, який підтримує Дональда Трампа

Актуальне по темі

None 11 Березень 22:35

Залужний обговорив з генералом Марком Міллі оборонні потреби України

None 11 Березень 22:49

​​​​​​​Окупанти влаштували полігон прямо над Мелітополем, — Федоров

None 11 Березень 22:31

Масштабна ДТП в Угорщині: на трасі зіткнулося 42 автомобілі, виникла пожежа

None 11 Березень 22:22

​​​​​​​Папа Римський хоче приїхати до Києва, але ставить одну важливу умову

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB