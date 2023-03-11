Польща створює найбільшу в Європі сухопутну армію, — The Telegraph

Армія Польщі

Польща розпочинає найбільшу за останні пів століття кампанію з переозброєння своєї армії. Це відбувається на тлі загрози з боку рф, яка постійно зростає.

Про це повідомляє The Telegraph.

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У середині грудня 11-ий артилерійський полк Польщі отримав 24 самохідні гаубиці K9 південнокорейського виробництва, які можуть вражати цілі на відстані до 34 миль.

"Як офіцер артилерії я в захваті від нового обладнання. Ми можемо краще маневрувати, ми можемо стріляти з будь-якого місця. Немає такого місця, з якого ми не можемо стріляти. У нас було багато старої артилерії, але тепер у нас дуже нова зброя", — сказав капітан Марек Адамяк.

24 гармати, які зараз перебувають у 11 полку, є лише верхівкою масштабної програми видатків на оборону Польщі. Цього року країна вона витратить 4 відсотки свого ВВП на оборону, що вдвічі перевищує вимоги НАТО.

"Злочинний напад, здійснений російською федерацією проти України, і непередбачуваний характер путіна означають, що нам потрібно ще більше прискорити модернізацію обладнання", — заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

За його словами, вкрай важливо якнайшвидше підвищити рівень безпеки. Польща може зробити це, тільки створивши сильну армію, щоб утримати будь-якого потенційного агресора від рішення атакувати.

Польща замовила 1000 основних бойових танків K2 у Південній Кореї і 250 нових танків M1A2 SEPv3 Abram у США. Це перетворить країну на власника найбільшого в Європі танкового флоту, який перевершить флот Великої Британії, що налічує 227 танків.

Сили польської артилерії очікують прибуття 600 корейських гаубиць K9, 18 установок HIMARS і 288 південнокорейських РСЗВ K239 Chunmoo.

До того ж у Польщі планують виготовити понад 1000 бойових машин піхоти Borsuk. Повітряні сили повинні поповнитися 96 вертольотами Ah-64E Apache, закупленими в США, і 48 бойовими літаками FA-50, замовленими в Південній Кореї.

"Ми дуже-дуже швидко змінюємо наше обладнання. Це справді революція, а не еволюція", — зазначив капітан Адамяк.

Крім закупівель зброї планується подвоїти кількість військовослужбовців в регулярній армії — до 300 000 осіб. Це перетворить Польщу на найбільшу військову силу Європи за кількістю живої сили після України та росії.

Також ведуться переговори про будівництво "великого збройового заводу" у співпраці з Великою Британією, частково для того, щоб допомогти виробляти і ремонтувати техніку і зброю, призначену для України.

Польща планує витратити приблизно 85 мільярдів фунтів стерлінгів до 2035 року на озброєння, а цьогорічний оборонний бюджет становить рекордні 97 мільярдів злотих (18 мільярдів фунтів).

Міжпартійна підтримка військових витрат також, схоже, продовжиться, попри глибокі політичні розбіжності у Польщі. Усвідомлюючи загрозу від росії, опозиційні партії здебільшого погодилися з тим, що Варшава має витрачати кошти, принаймні поки що, хоча б для того, щоб уникнути долі України.

Нагадаємо, Польща та Словаччина домовилися спільно передати Україні винищувачі МіГ-29. Братислава готова передати 13 винищувачів, але спочатку це має затвердити парламент.