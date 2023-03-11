Польша создает самую большую в Европе сухопутную армию, — The Telegraph

Армия Польши

Польша начинает крупнейшую за последние полвека кампанию по перевооружению своей армии. Это происходит на фоне постоянно растущей угрозы со стороны рф.

Об этом сообщает The Telegraph.

Подробности

В середине декабря одиннадцатый артиллерийский полк Польши получил 24 самоходные гаубицы K9 южнокорейского производства, которые могут поражать цели на расстоянии до 34 миль.

"Как офицер артиллерии я в восторге от нового оборудования. Мы можем лучше маневрировать, мы можем стрелять из любого места. Нет такого места, из которого мы не можем стрелять. У нас было много старой артиллерии, но теперь у нас очень новое оружие", — сказал капитан Марек Адамяк.

24 орудия, которые находятся в 11 полку, являются лишь верхушкой масштабной программы расходов на оборону Польши. В этом году страна потратит 4 процента своего ВВП на оборону, что вдвое превышает требования НАТО.

"Преступное нападение, совершенное российской федерацией против Украины, и непредсказуемый характер путина означают, что нам нужно еще больше ускорить модернизацию оборудования", — заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

По его словам, очень важно как можно быстрее повысить уровень безопасности. Польша может сделать это только создав сильную армию, чтобы удержать любого потенциального агрессора от решения атаковать.

Польша заказала 1000 основных боевых танков K2 в Южной Корее и 250 новых танков M1A2 SEPv3 Abram в США. Это превратит страну во владельца крупнейшего в Европе танкового флота, который превзойдет флот Великобритании, насчитывающий 227 танков.

Силы польской артиллерии ожидают прибытия 600 корейских гаубиц K9, 18 установок HIMARS и 288 южнокорейских РСЗО K239 Chunmoo.

К тому же, в Польше планируют изготовить более 1000 боевых машин пехоты Borsuk. Воздушные силы должны пополниться 96 вертолетами Ah-64E Apache, закупленными у США, и 48 боевыми самолетами FA-50, заказанными в Южной Корее.

"Мы очень-очень быстро меняем наше оборудование. Это действительно революция, а не эволюция", — отметил капитан Адамяк.

Кроме закупок оружия, планируется удвоить количество военнослужащих в регулярной армии — до 300 000 человек. Это превратит Польшу в крупнейшую военную силу Европы по количеству живой силы после Украины и россии.

Также ведутся переговоры о строительстве "большого оружейного завода" в сотрудничестве с Великобританией, отчасти для того, чтобы помочь производить и ремонтировать технику и оружие, предназначенное для Украины.

Польша планирует потратить примерно 85 миллиардов фунтов стерлингов к 2035 году на вооружение, а оборонный бюджет этого года составляет рекордные 97 миллиардов злотых (18 миллиардов фунтов).

Межпартийная поддержка военных расходов также, похоже, продолжится, несмотря на глубокие политические разногласия в Польше. Осознавая угрозу от россии, оппозиционные партии в большинстве своем согласились с тем, что Варшава должна тратить средства, по крайней мере, пока, хотя бы для того, чтобы избежать судьбы Украины.

Напомним, Польша и Словакия договорились совместно передать Украине истребители МиГ-29. Братислава готова передать 13 истребителей, но сначала это должен утвердить парламент.