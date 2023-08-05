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Польща та Литва узгодили спільні дії щодо можливої загрози з Білорусі

5 серпня 2023 03:20
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Польща та Литва узгодили спільні дії щодо можливої загрози з Білорусі
Бійці ПВК "Вагнер". Фото: російські ЗМІ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Литва та Польща узгодили спільні дії щодо можливих провокацій і погроз з боку Білорусі. Там вважають, що вони можуть виникнути через передислокацію "вагнерівців".

Про це пише видання LRT.

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Безпекова ситуація на кордоні

Повідомляється, що литовський та польський міністри внутрішніх справ обговорили безпекову ситуацію і закриття переходів на кордоні з Білоруссю.

"Міністри обговорили поточну ситуацію на кордоні з Білоруссю і принципи постійної співпраці між Польщею, Литвою та іншими країнами Балтії", — йдеться в повідомленні МВС.

Заступник міністра внутрішніх справ Арнольдас Абрамавічус підтвердив, що Литва найближчим часом ухвалить рішення про закриття двох з шести прикордонних пунктів пропуску з Білоруссю. Питання про закриття прикордонних пунктів пропуску Шумськ і Тверечус ще розглядається.

Зауважимо, в Білорусі наразі перебуває близько 4 000 вагнерівців. 

Нагадаємо, Служба безпеки України встановила, що Росія хоче використати "вагнерівців" для того, щоб втягнути Білорусь у війну проти України. Наразі росіяни готують масштабну провокацію на Мозирському нафтопереробному заводі.

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