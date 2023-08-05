Польща та Литва узгодили спільні дії щодо можливої загрози з Білорусі
Литва та Польща узгодили спільні дії щодо можливих провокацій і погроз з боку Білорусі. Там вважають, що вони можуть виникнути через передислокацію "вагнерівців".
Про це пише видання LRT.
Безпекова ситуація на кордоні
Повідомляється, що литовський та польський міністри внутрішніх справ обговорили безпекову ситуацію і закриття переходів на кордоні з Білоруссю.
"Міністри обговорили поточну ситуацію на кордоні з Білоруссю і принципи постійної співпраці між Польщею, Литвою та іншими країнами Балтії", — йдеться в повідомленні МВС.
Заступник міністра внутрішніх справ Арнольдас Абрамавічус підтвердив, що Литва найближчим часом ухвалить рішення про закриття двох з шести прикордонних пунктів пропуску з Білоруссю. Питання про закриття прикордонних пунктів пропуску Шумськ і Тверечус ще розглядається.
Зауважимо, в Білорусі наразі перебуває близько 4 000 вагнерівців.
Нагадаємо, Служба безпеки України встановила, що Росія хоче використати "вагнерівців" для того, щоб втягнути Білорусь у війну проти України. Наразі росіяни готують масштабну провокацію на Мозирському нафтопереробному заводі.