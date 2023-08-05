Польша и Литва согласовали совместные действия по возможной угрозе из Беларуси
Литва и Польша согласовали совместные действия по возможным провокациям и угрозам со стороны Беларуси. Там считают, что они могут возникнуть из-за передислокации "вагнеровцев".
Об этом пишет издание LRT.
Безопасная ситуация на границе
Сообщается, что литовский и польский министры внутренних дел обсудили ситуацию с безопасностью и закрытие переходов на границе с Беларусью.
"Министры обсудили текущую ситуацию на границе с Беларусью и принципы постоянного сотрудничества между Польшей, Литвой и другими странами Балтии", — говорится в сообщении МВД.
Заместитель министра внутренних дел Арнольдас Абрамавичюс подтвердил, что Литва в ближайшее время примет решение о закрытии двух из шести пограничных пунктов пропуска с Беларусью. Вопрос о закрытии пограничных пунктов пропуска Шумск и Тверечус еще рассматривается.
Заметим, в Беларуси в настоящее время находятся около 4 000 вагнеровцев.
Напомним, Служба безопасности Украины установила, что Россия хочет использовать "вагнеровцев" для того, чтобы втянуть Беларусь в войну против Украины. В настоящее время россияне готовят масштабную провокацию на Мозырьском нефтеперерабатывающем заводе.