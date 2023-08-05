Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Польша и Литва согласовали совместные действия по возможной угрозе из Беларуси arrow

Польша и Литва согласовали совместные действия по возможной угрозе из Беларуси

5 августа 2023 03:20
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Польша и Литва согласовали совместные действия по возможной угрозе из Беларуси
Бойцы ЧВК "Вагнер". Фото: российские СМИ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Литва и Польша согласовали совместные действия по возможным провокациям и угрозам со стороны Беларуси. Там считают, что они могут возникнуть из-за передислокации "вагнеровцев".

Об этом пишет издание LRT.

Читайте также:

Безопасная ситуация на границе

Сообщается, что литовский и польский министры внутренних дел обсудили ситуацию с безопасностью и закрытие переходов на границе с Беларусью.

"Министры обсудили текущую ситуацию на границе с Беларусью и принципы постоянного сотрудничества между Польшей, Литвой и другими странами Балтии", — говорится в сообщении МВД.

Заместитель министра внутренних дел Арнольдас Абрамавичюс подтвердил, что Литва в ближайшее время примет решение о закрытии двух из шести пограничных пунктов пропуска с Беларусью. Вопрос о закрытии пограничных пунктов пропуска Шумск и Тверечус еще рассматривается.

Заметим, в Беларуси в настоящее время находятся около 4 000 вагнеровцев.

Напомним, Служба безопасности Украины установила, что Россия хочет использовать "вагнеровцев" для того, чтобы втянуть Беларусь в войну против Украины. В настоящее время россияне готовят масштабную провокацию на Мозырьском нефтеперерабатывающем заводе.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

None

Скандальные укрытия в столице: почему вместо Кличко этим занимается народный депутат

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

09:05 В банках стремительно дорожает доллар: курс 29 июля

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз