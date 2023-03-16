Польща у найближчі дні передасть Україні чотири літаки МіГ-29

Дуда підтвердив, що перша партія МіГ-29 прибуде до України уже в найближчі дні

Польща передасть свої літаки МіГ-29 на потреби Збройних сил України. Взамін польська армія отримає зразки південнокорейської та американської авіації.

Про це повідомляє польське видання RP.

Літаки для України: Дуда підтвердив

Президент Польщі Анджей Дуда на пресконференції після зустрічі із чеським колегою Петром Павелом підтвердив інформацію інших польських можновладців про надання Україні бойових літаків.

"Йдеться про МіГ-29, які досі є діючими літаками ППО нашої країни. Дійсно, таке рішення було ухвалено на рівні органів державної влади", — зазначив Дуда.

Він наголосив, що ці літаки Польща отримала на початку 90-х від армії неіснуючої нині Німецької Демократичної Республіки (яка увійшла до складу Федеративної Республіки Німеччини. — Ред.).

Перші прибудуть у найближчі дні

Польський президент додав, що перша партія МіГ-29 прибуде до України уже за кілька днів.

"Найближчими днями ми передаємо Україні чотири літаки в повному робочому стані. Решта літаків обслуговують і готують", — запевнив Дуда.

Що отримає Польща взамін

За словами глави Республіки Польща, армія цієї держави замінить колишні НДРівські літаки південнокорейськими FA-50. Перша партія цих бойових машин має прибути до Польщі до кінця року.

Згодом польська армія підсилиться американськими літаками F-35.

Нагадаємо, сьогодні, 16 березня, стало відомо, що міністри оборони Польщі і Словаччини обговорили створення нової коаліції на підтримку України. Метою цієї коаліції є передача Україні бойових літаків.

Міністр оборони Польщі Матеуш Блащак заявив, що йдеться про передачі Збройним силам України колишніх радянських винищувачів МіГ-29.

Словацькі ЗМІ, у свою чергу, писали про те, що уряд цієї країни хоче передати Силам оборони України 13 таких літаків.

Фото: канцелярія президента Польщі