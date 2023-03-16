Польша в ближайшие дни передаст Украине четыре самолета МиГ-29

Дуда подтвердил, что первая партия МиГ-29 прибудет в Украину уже в ближайшие дни

Польша передаст свои самолеты МиГ-29 на нужды Вооруженных сил Украины. Взамен польская армия получит образцы южнокорейской и американской авиации.

Об этом сообщает польское издание RP.

Самолеты для Украины: Дуда подтвердил

Президент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции после встречи с чешским коллегой Петром Павелом подтвердил информацию других польских власть имущих о предоставлении Украине боевых самолетов.

"Речь идет о МиГ-29, которые до сих пор являются действующими самолетами ПВО нашей страны. Действительно, такое решение было принято на уровне органов государственной власти", — отметил Дуда.

Он отметил, что эти самолеты Польша получила в начале 90-х от армии несуществующей ныне Германской Демократической Республики (вошедшей в состав Федеративной Республики Германии. — Ред.).

Первые прибудут в ближайшие дни

Польский президент добавил, что первая партия МиГ-29 прибудет в Украину уже через несколько дней.

"В ближайшие дни мы передаем Украине четыре самолета в полном рабочем состоянии. Остальные самолеты обслуживают и готовят", — заверил Дуда.

Что получит Польша взамен

По словам главы Республики Польша, армия этого государства заменит бывшие ГДРовские самолеты южнокорейскими FA-50. Первая партия этих боевых машин должна прибыть в Польшу до конца года.

Позже польская армия усилится американскими самолетами F-35.

Напомним, сегодня, 16 марта, стало известно, что министры обороны Польши и Словакии обсудили создание новой коалиции в поддержку Украины. Целью этой коалиции является передача Украине боевых самолетов.

Министр обороны Польши Матеуш Блащак заявил, что речь идет о передаче Вооруженным силам Украины бывших советских истребителей МиГ-29.

Словацкие СМИ, в свою очередь, писали о том, что правительство этой страны хочет передать силами обороны Украины 13 таких самолетов.

Фото: канцелярия президента Польши