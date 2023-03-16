Польша в ближайшие дни передаст Украине четыре самолета МиГ-29
Польша передаст свои самолеты МиГ-29 на нужды Вооруженных сил Украины. Взамен польская армия получит образцы южнокорейской и американской авиации.
Об этом сообщает польское издание RP.
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Самолеты для Украины: Дуда подтвердил
Президент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции после встречи с чешским коллегой Петром Павелом подтвердил информацию других польских власть имущих о предоставлении Украине боевых самолетов.
"Речь идет о МиГ-29, которые до сих пор являются действующими самолетами ПВО нашей страны. Действительно, такое решение было принято на уровне органов государственной власти", — отметил Дуда.
Он отметил, что эти самолеты Польша получила в начале 90-х от армии несуществующей ныне Германской Демократической Республики (вошедшей в состав Федеративной Республики Германии. — Ред.).
Первые прибудут в ближайшие дни
Польский президент добавил, что первая партия МиГ-29 прибудет в Украину уже через несколько дней.
"В ближайшие дни мы передаем Украине четыре самолета в полном рабочем состоянии. Остальные самолеты обслуживают и готовят", — заверил Дуда.
Что получит Польша взамен
По словам главы Республики Польша, армия этого государства заменит бывшие ГДРовские самолеты южнокорейскими FA-50. Первая партия этих боевых машин должна прибыть в Польшу до конца года.
Позже польская армия усилится американскими самолетами F-35.
Напомним, сегодня, 16 марта, стало известно, что министры обороны Польши и Словакии обсудили создание новой коалиции в поддержку Украины. Целью этой коалиции является передача Украине боевых самолетов.
Министр обороны Польши Матеуш Блащак заявил, что речь идет о передаче Вооруженным силам Украины бывших советских истребителей МиГ-29.
Словацкие СМИ, в свою очередь, писали о том, что правительство этой страны хочет передать силами обороны Украины 13 таких самолетов.
Фото: канцелярия президента Польши