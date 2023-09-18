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Польща випустила марку до річниці виведення радянських військ із країни

18 вересня 2023 08:13
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Польща випустила марку до річниці виведення радянських військ із країни
Відділення пошти у Польщі. Фото: facebook.com/pocztapolska
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Поштове відомство Польщі Poczta Polska на честь 30-річчя від дня виведення радянських військ із країни випустило ювілейну марку. На марці тиражем 120 тис. екземплярів зображені потяги, що перевозили обладнання Радянської армії.

Про це повідомляє Польське радіо.

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Що відомо про ювілейну марку Польщі

У повідомленні зазначається, що ціна марки становить 4,60 злотих (приблизно 40 гривень). При цьому керівник Poczta Polska Кшиштоф Фальковський наголосив на важливості цього моменту для Польщі, який символізує її свободу та незалежність.

"Ми відновили повне право на нашу землю і долю нашого народу. Саме завдяки національній рішучості та сміливості було досягнуто цієї важливої події в історії Польщі. Бажаю, щоб ця марка стала символом нашої подяки всім, хто зробив свій внесок у звільнення Польщі від зовнішньої присутності", — заявив він.

Марка Польщі на честь ювілею виведення радянських військ із країни
Марка Польщі на честь ювілею виведення радянських військ із країни. Фото: скриншот
Марка Польщі на честь ювілею виведення радянських військ із країни
Марка Польщі на честь ювілею виведення радянських військ із країни. Фото: скриншот

Слід зазначити, що після Другої світової війни багато одиниць Радянської армії було розподілено по різних містах Польщі, присутні там як Північна група військ.

Нагадаємо, що Служба безпеки України та Укрпошта представили марку, присвячену діяльності спецслужби та її внеску на захист країни. Марка про СБУ є фінальним випуском героїчної серії "Слава Силам оборони та безпеки України!"

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