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Польша выпустила марку к годовщине вывода советских войск из страны

18 сентября 2023 08:13
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Польша выпустила марку к годовщине вывода советских войск из страны
Отделение почты в Польше. Фото: facebook.com/pocztapolska
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Почтовое ведомство Польши Poczta Polska в честь 30-летия со дня вывода советских войск из страны, выпустило юбилейную марку. На марке тиражом в 120 тыс. экземпляров изображены поезда, перевозившие оборудование Советской армии.

Об этом сообщает Польское радио.

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В сообщении указывается, что цена марки составляет 4,60 злотого (приблизительно 40 гривен). При этом руководитель Poczta Polska Кшиштоф Фальковский подчеркнул значимость этого момента для Польши, который символизирует её свободу и независимость. 

"Мы восстановили полное право на нашу землю и судьбу нашего народа. Именно благодаря национальной решимости и смелости было достигнуто это важное событие в истории Польши. Желаю, чтобы эта марка стала символом нашей благодарности всем, кто внес свой вклад в освобождение Польши от внешнего присутствия", — заявил он. 

Марка Польше в честь юбилея вывода советских войск из страны
Марка Польши в честь юбилея вывода советских войск из страны. Фото: скриншот
Марка Польше в честь юбилея вывода советских войск из страны
Марка Польше в честь юбилея вывода советских войск из страны. Фото: скриншот

Следует отметить, что после Второй мировой войны многие единицы Советской армии были распределены по различным городам Польши, присутствуя там в качестве Северной группы войск.

Напомним, что Служба безопасности Украины и Укрпочта представили марку, посвященную деятельности спецслужбы и ее вкладу в защиту страны. Марка о СБУ является финальным выпуском героической серии "Слава Силам обороны и безопасности Украины!"

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