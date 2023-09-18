Польша выпустила марку к годовщине вывода советских войск из страны
Почтовое ведомство Польши Poczta Polska в честь 30-летия со дня вывода советских войск из страны, выпустило юбилейную марку. На марке тиражом в 120 тыс. экземпляров изображены поезда, перевозившие оборудование Советской армии.
Об этом сообщает Польское радио.
Что известно про юбилейную марку Польши
В сообщении указывается, что цена марки составляет 4,60 злотого (приблизительно 40 гривен). При этом руководитель Poczta Polska Кшиштоф Фальковский подчеркнул значимость этого момента для Польши, который символизирует её свободу и независимость.
"Мы восстановили полное право на нашу землю и судьбу нашего народа. Именно благодаря национальной решимости и смелости было достигнуто это важное событие в истории Польши. Желаю, чтобы эта марка стала символом нашей благодарности всем, кто внес свой вклад в освобождение Польши от внешнего присутствия", — заявил он.
Следует отметить, что после Второй мировой войны многие единицы Советской армии были распределены по различным городам Польши, присутствуя там в качестве Северной группы войск.
Напомним, что Служба безопасности Украины и Укрпочта представили марку, посвященную деятельности спецслужбы и ее вкладу в защиту страны. Марка о СБУ является финальным выпуском героической серии "Слава Силам обороны и безопасности Украины!"